IT Service Manager Collaboration & Productivity
TNG Group AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TNG Group AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Kombinera teknik och kommunikation i en bred roll med stor påverkan som ITSM inom M365 hos Coor i Stockholm!
Hos oss på Coor arbetar fler än 12 000 personer, både i våra leveranser mot kund och med bas i våra egna kontor över Norden. Som IT Service Manager inom Collaboration & Productivity möjliggör du vårt digitala samarbete och produktivitet genom (bland annat!) Microsoft 365 och Power Platform. Nu söker vi dig som vill stötta, utmana och inspirera verksamheten i hur vi jobbar digitalt - och hjälpa oss att få mer nytta av de verktyg och licenser vi redan har i floran.
Vi erbjuder dig
Hos Coor är tekniken inte ett självändamål - den är ett sätt att möjliggöra kontakt, samarbete och effektivitet för våra medarbetare. I den här rollen får du:
• Breda kontaktytor - från slutanvändare till IT-specialister och ledare på alla verksamhetens nivåer
• Möjlighet och mandat att påverka både hur vi arbetar och hur din roll hos oss ser ut
• Driva våra satsningar inom bland annat AI och Copilot tidigt i vår resa
• Driva mognad och kunskap genom organisationen, där du är den som har örat mot rälsen vad gäller nya verktyg för digitalt samarbete
Utöver det kan vi erbjuda riktigt dedikerade, engagerade och framför allt trevliga kollegor!
Det här gör du hos oss
Kort sagt är du vår interna expert på hur vi får ut det mesta av våra Microsoft-verktyg med fokus på nytta, användning och kostnadseffektivitet. Du:
• Analyserar och optimerar användning och licenshantering inom ramen för vårt omfattande Microsoft-avtal
• Koordinerar och planerar uppdateringar och förbättringar
• Är kontaktperson mot, och samarbetar tätt med, driftleverantörer i både reaktiva och proaktiva frågor och större satsningar
• Kommunicerar förändringar och nyheter i verktygen, och skapar engagemang genom workshops, forum, inlägg på intranätet och nära dialog med verksamheten
• Främja automation och digitalisering genom att leda och utbilda citizen developers i Power Platform, samt vara en förebild genom att leda med exempel.
Som du kanske gissat så här långt ner i rollbeskrivningen kommer du vara en person många kollegor kommer känna igen och dessutom veta att de kan ställa frågor till - vi kan garantera att chansen att en dag är den andra lik är mycket liten.
Ditt team och arbetsplats
Du blir en del av Coor IT, en organisation med cirka 60 medarbetare. Denna roll tillhör Cloud & Platform Services och dina närmaste kollegor arbetar med IT Workplace, infra, nätverk, cloud och IAM och du kommer samarbeta tätt även med IT-säkerhetsteamet, Dynamics-specialister och and IT Service Managers i våra produktteam.
Vår kärnaffär är att skapa de bästa arbetsplatserna i Norden, och vi vill såklart vara bäst i klassen. I mars 2025 flyttade vi in i sprillans nya, otroligt trevliga (om vi får säga det själva) lokaler i Hagastaden, men vi är mycket flexibla kring kontorsnärvaro.
Mer om dig
Vi söker dig som har goda kunskaper inom Microsoft 365 - särskilt Teams, SharePoint och Office-sviten. Du har erfarenhet av att arbeta med admingränssnitt och policies i ex. Exchange, Teams och Power Platform. Du är van att jobba i en outsourcad miljö och med leverantörsstyrning och avtalsansvar. Det är såklart ett stort plus om du arbetat i en organisation lik vår med många anställda och varierande digital mognad.
Som person är du nyfiken, pedagogisk och strukturerad. Du har ett intresse för ny teknik, förmåga att skapa engagemang och är van att ta initiativ. I en organisation där det händer mycket är det en fördel att vara flexibel och lösningsorienterad - och kunna prioritera i stunden utan att tappa riktning.
Så här får vi kontakt
I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Ada Digital som strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/ Arbetsplats
TNG Group AB Kontakt
Talent Business Partner
Mikaela Ströberg mikaela.stroberg@adadigital.se 070-7615972 Jobbnummer
9538304