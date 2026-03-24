IT Security specialist till Saab Aeronautics
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Har du stort intresse för IT-säkerhet? Vi söker dig som vill utvecklas och bidra inom IT-säkerhet och arbeta med avancerade system inom ett mycket spännande område samtidigt som du arbetar för en god sak! Vi på Saab utvecklar morgondagens teknik för att tillsammans skapa en tryggare omvärld.
Din roll
Du kommer att vara en del av området Common Development som arbetar med teknikutveckling till markbaserade stödsystem för Gripen. Systemen är centrala i såväl den taktiska som tekniska loopen för att säkerställa hög tillgänglighet och operativ effektivitet! Vår verksamhet växer med flertalet nya beställningar och vi behöver därför vi förstärka vårt IT-säkerhetsteam med en driven och engagerad medarbetare.
Som Systems Security Specialist kommer du att medverka i alla faser från tidiga koncept till leverans av produkterna. Du är central i tolkningen av säkerhetskrav och att tillsammans med tekniska ledare, teamet och systemarkitekter omsätta dem till tekniska lösningar i produkterna. Du kommer också att vara delaktig i verifieringen av produkternas säkerhetsdesign för att slutligen sammanställa en IT-säkerhetsanalys som skickas till våra kunder.
Som person är du positiv, utåtriktad, driven, resultatinriktad och en utpräglad lagspelare. Teknikinriktad utbildning från universitet/högskola är önskvärt men även kunskaper förvärvade genom annan utbildning och arbetslivserfarenhet är intressant. Du har goda kunskaper om IT-säkerhet i Windows- och/eller Linuxsystem.
Vi ser gärna att du också har erfarenheter inom några av följande områden:
* Systemadministration och systemutveckling av ovan nämnda plattformar,
* goda kunskaper i skriptprogrammering, säkerhetskonfigurering av operativsystemen i plattformarna,
* Försvarsmaktens och FMVs regelverk och processer t.ex. ISM, KSF, ISD,
* erfarenhet eller ambition att arbeta med teknisk informationssäkerhet och
* att skriva teknisk dokumentation på engelska och svenska.
Du är trygg i att presentera och förklara tekniska lösningar. Du gillar att arbeta i team och samarbeta med andra. Att hantera nya frågeställningar och miljöer ser du som en naturlig del av jobbet och du väljer enkla och effektiva lösningar med ett helhetstänk i fokus. Du är öppen för att prova på nya teknikområden och vill utvecklas både personligt och professionellt. Du agerar med god samarbetsförmåga och med ett empatiskt förhållningssätt.
Hos oss har du möjligheten att släppa loss din kreativitet och innovationsförmåga, att våga utmana och testa nya idéer. Detta genom våra regelbundna Learning & Innovation Days där du helt väljer vad du vill göra, så länge det tar dig och ditt team framåt!
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Not Specified
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40667".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Saab AB
(org.nr 556036-0793)
Saab AB
9815658