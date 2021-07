IT Security Architect till Sergel Group - Aliby Consulting AB - Datajobb i Stockholm

Aliby Consulting AB / Datajobb / Stockholm2021-07-07På Sergel kredittjänster tror vi att ekonomisk trygghet är en grundpelare till ett hälsosamt liv. Sergels mission: "Creating opportunities for people and business". Nu letar vi efter en IT Security Architect som har ett affärsintresse och vill dela vår mission.Sergel erbjuder högkvalitativa kredithanteringstjänster till transaktionsintensiva företag och är en av de ledande aktörerna på denna marknad, vilket innebär att vi har ett centralt ansvar för stora mängder av data. Vi strävar ständigt efter att hålla oss i framkant genom att skapa system som kombinerar ökad effektivitet samt en tydlig anpassning efter individen. Som IT Security Architect kommer du spela en viktig roll i arbetet med att göra vår IT säkerhet ännu säkrare mer träffsäker genom att ständigt förbättra det IT säkerhetsstöd vi erbjuder verksamheten samt våra kunder. För oss är det viktigt att alla får en ärlig chans.Vill du vara med och forma morgondagens Arkitektur för informationssäkerhet på koncernnivå i Sergel Group?Vill du ansvara för att bedriva ett långsiktigt arbete utifrån operativa, taktiska och strategiska aspekter?Tilltalas du av att ha det övergripande ansvaret att leda, utveckla och samordna arkitekturen för informationssäkerheten inom Sergel Group?Då ska du läsa vidare nedan!Roll och ansvarSergel är inne i en ny spännande utvecklingsfas och vi söker dig som vill vara med på vår resa. Du kommer att få möjligheten att arbeta i en startup-kultur, i en verksamhet med många års erfarenhet av kredithantering. Vi söker en person med stort teknisk passion som motiveras av att ha eget ägandeskap i arbetsuppgifter och projekt.Du kommer ha ett nära samarbete med medarbetarna inom Group IT och rapporterar till CIO. Utifrån operativa, taktiska och strategiska aspekter har du det övergripande ansvaret att leda, utveckla och samordna arkitekturen för informationssäkerheten inom Sergel. Detta görs bland annat genom tydliga processer, rutiner och riktlinjer som du ska vara en del av vid implementeringen.Vårt värdeord är We care och det genomsyrar vårt arbete både med kunden och med våra kollegor internt. I kärnan av centrala Stockholm kommer du arbeta tillsammans med ett erfaret team, vi ser därför att du gillar att dela med dig av din kunskap och har en god kommunikativ förmåga.Vem är du?Vi söker en erfaren arkitekt med holistiskt synsätt, gedigen IT-säkerhetsbakgrund som är van att hantera rådgivning på både strategisk och operativ nivå. Du utstrålar trygghet och stabilitet och anpassar din kommunikation till situation och målgrupp.Du har en förmåga att på ett pragmatiskt sätt angripa införandet av en hållbar IT-säkerhetsarkitektur utifrån organisationens krav och behov. Du har flera års erfarenhet av riskhantering och informationssäkerhetsarbete där din förståelse för arbete med verksamhetsrisker ur ett strategiskt perspektiv är väl grundad.Du är driven och kan arbeta självständigt samtidigt som du samarbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och du har tidigare varit med och etablerat arbete inom informationssäkerhet.Vi tror att du är en person som tycker om att ha friheten att driva arbetet framåt och har ett intresse för att skapa dig en helhetssyn över affären.Du uttrycker dig välformulerat och tydligt i tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska.För att lyckas i rollen:Du har en relevant akademisk utbildning med inriktning mot informationssäkerhet eller motsvarande kvalifikationer som vi bedömer likvärdiga.Erfarenhet av att leda och utföra tekniska riskbedömningarErfarenhet av och förståelse för Enterprise Security ArchitectureDu har vana av att leda och styra projektErfarenhet av att arbeta med relevanta standarder inom området (till exempel CIS, NIST CSF)Erfarenhet av att utbilda IT-organisationens medarbetare i IT-säkerhetVi anser det särskilt meriterande om du har:Certifiering inom CISO, CISSP eller CISM och har god kännedom om de olika lagar och regler som berör området informationssäkerhetKunskap om, eller erfarenheter av, verksamheter som omfattas av säkerhetsskyddslagenÖnskvärt med erfarenhet från arbete med IT-säkerhetsprocesser i en ISO 27001-certifierad (eller motsvarande) miljöÖnskvärt med relevanta certifieringar inom området som är kopplat till standarderna i ISO/IEC 27000-serien eller motsvarande.2021-07-07I den här rekryteringen samarbetar Sergel med Aliby. Tveka inte att kontakta oss på Aliby vid frågor eller funderingar! Linnea Bolinder, 0737- 31 08 99 / linnea.bolinder@aliby.se eller Lars Ohlson, 070-588 81 75 / lars.ohlson@aliby.se Sista dag att ansöka är 2021-09-05Aliby Consulting AB5851192