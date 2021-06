IT Säljare - The We Select Company AB - Säljarjobb i Örebro

The We Select Company AB / Säljarjobb / Örebro

2021-06-29



Doneit expanderar och söker en målmedveten säljare till vårt team!

Vi söker dig som är driven och engagerad för att bygga långsiktiga kundrelationer genom att lyssna på kundens behov och utmaningar.

Som säljare/medarbetare på Doneit möts du ständigt av nya utmaningar.



2021-06-29



Dina arbetsuppgifter

Boka och genomföra säljmöten men befintliga och nya kunder.

Merförsäljning mot befintliga kunder.

Nätverkande som en naturlig del av din vardag.



För att trivas i rollen ser vi att du är/har...

Resultatorienterad & målinriktad.

Självgående och trivs med mycket eget ansvar.

Strukturerad och noggrann i ditt arbete.

Tillitsskapande, tillmötesgående & serviceinriktad.

Goda kommunikativa färdigheter (skriftligt, muntligt och presentation).

Förståelse för IT.

Erfarenhet och förståelse från IT-branschen och B2B försäljning är ett plus.



Vad erbjuder vi?

Kontor i Arboga och Örebro.

Stora utvecklingsmöjligheter.

Fantastiska kollegor.



Arbetsuppgifterna kräver B-körkort och flytande svenska i tal och skrift.

Genom förtroende, nyfikenhet och mod skapar vi en miljö för att hela tiden hitta sätt att bli bättre och utvecklas, både som individer såväl som organisation.



Sista dag att ansöka är 2021-07-29

The We Select Company AB



5837522



