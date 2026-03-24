IT rådgivare mot butiker
Onitio Sverige AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-03-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onitio Sverige AB i Stockholm
, Uppsala
, Enköping
, Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige
Onitio är en nordisk IT-koncern, ägd av det norska investmentbolaget Aars, med cirka 1500 anställda, varav 500 i Sverige. Vi erbjuder innovativa IT-lösningar genom tre affärsområden:
• Onitio Technology Services - Vi ser till att IT- och teknisk utrustning fungerar genom installation, support och underhåll.
• Onitio Workforce Services & Consulting - Vi erbjuder flexibla IT-resurser och bemanningslösningar för att stärka våra kunders verksamhet.
• Onitio Solutions - Vi driver digital transformation och utvecklar innovativa IT-lösningar.
Med kontor från Malmö i söder till Luleå i norr kombinerar vi teknisk expertis med innovation och kundfokus. Vi arbetar aktivt för en hållbar framtid - exempelvis genom att 98 % av vår fordonsflotta består av elbilar.
Hos oss blir du en del av ett dynamiskt och framgångsrikt team där vi värdesätter mångfald och inkludering. Vi anser att olika perspektiv skapar bättre lösningar och vi arbetar aktivt för att fler kvinnor ska trivas och utvecklas i IT-branschen!
Om rollen
Som konsult hos Onitio kommer du att vara kund placerad hos en av våra kunder i Stockholm.
Som IT rådgivare mot butik är din uppgift att förse butiker med utrustning och tjänster för butikens IT-drift.
Huvuduppgifterna är att hjälpa butiker att välja rätt IT-utrustning som är kostnadseffektiv, uppfyller krav och behov samt säkerställer stabil drift i butik. Det innebär att vara rådgivare i alla typer av frågor om IT-utrustning, relaterade tjänster och proaktivt hjälpa butiker som behöver förnya sin IT-infrastruktur.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Planera, beställa och koordinera installation av IT-infrastruktur till butiker i vårt ordersystem
• Stötta och vid behov proaktivt kontakta butiker vars utrustning behöver förnyas
• Ta emot beställningar och frågor från butik för nuvarande och framtida lösningar
• Ta en aktiv roll och ansvar för helheten, från planering till avslutad installation
• Besöka butiker som behöver utökad rådgivning, vid uppstartsmöten eller löpande under förnyelser
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har god teknisk förståelse, är noggrann och administrativt kunnig. Du behöver ha god pedagogisk förmåga att kunna förklara tekniska frågor för kunder med olika kunskapsnivå.
Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och som person är du lugn och tillmötesgående även under perioder av hög belastning.
• Du är en driven person som inte är rädd för att utmana och ta egna initiativ
• Social förmåga och en god kommunikatör som förstår vikten av att skapa goda relationer
• Lätt för att samarbeta och trivs i nya miljöer
• Tålamod och förmåga att ha många bollar i luften samtidigt
• Nytänkande för att hitta nya lösningar
• Du älskar att jobba för kunden och med hög service
• Vi ser det som mycket positivt om du har arbetat med försäljning och/ eller IT support tidigare
Varför Onitio?
På Onitio är medarbetarna vår viktigaste tillgång. Vi erbjuder trygga anställningar, är kollektivavtalsanslutna via TechSverige (IT-avtalet) med tillhörande förmåner, och utöver detta erbjuds alla medarbetare friskvårdsbidrag (för närvarande om 4000 kr/kalenderår), rabattavtal hos ledande friskvårdsleverantörer och andra lokala förmåner.
Kompetensutveckling är en självklar del av vår kultur. Genom utbildningar, certifieringar och karriärmöjligheter får du de verktyg du behöver för att växa - oavsett om du vill fördjupa din expertis eller bredda dina kunskaper. Vi sätter tillsammans individuella och meningsfulla mål för dig, och arbetar med din kompetensutveckling löpande under året där din närmaste chef finns till för att stötta dig.
Vem vi söker
Våra värderingar visar egenskaper som vi på Onitio värdesätter:
• Brinner för kundnöjdhet och är lösningsorienterad då andra ser problem.
• Är pålitlig och ansvarstagande i att leverera det du lovar.
• Gillar att samarbeta och uppskattar en företagskultur där vi stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Vi söker en mångfald av kompetenser och bakgrunder.Publiceringsdatum2026-03-24Så ansöker du
Oavsett bakgrund, kön, ålder eller erfarenhet - hos oss är du välkommen!
Vill du vara med och forma framtidens IT-landskap? Skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor? Kontakta Sofia Karlsson på 076-722 33 20 eller via mejl sofia.karlsson@onitio.com
Urvalet sker löpande, därför kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Läs mer om oss på vår hemsida eller följ oss på LinkedIn.
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556549-7541)
Onitio Jobbnummer
9817418