IT Projektledare
Centio Consulting Group AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-08
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Vi söker projektledare till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Uppdraget avser en projektledare inom området Navigering & Vägledning med ansvar att leda och driva utvecklingsinitiativ utifrån förmågeområdets roadmap. Rollen innebär att arbeta i en komplex miljö med flera aktörer och att driva utveckling och införande av nya system och tjänster. Arbetet sker i nära samarbete med produktägare, testledare, interna utvecklingsteam och externa leverantörer. Uppdragen kan omfatta hela kedjan från behovsinventering och effektkartläggning till kravställning, implementering och införande i driftmiljö. Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Leda och driva utvecklingsinitiativ utifrån förmågeområdets roadmap.
Samordna arbete kring lösningar som består av både upphandlade systemkomponenter och tjänster utvecklade av interna team.
Samarbeta med produktägare, testledare, interna utvecklingsteam och externa leverantörer.
Bidra till att förbättra samarbete och processer mellan team, produktområden och övriga delar av organisationen.
Projektleda uppdrag i olika faser från behovsinventering och effektkartläggning till kravställning och implementering i driftmiljö.
Anpassa arbetssätt och insatser utifrån initiativens behov och involverade parter.
Projektleda upphandling och implementering av system för hantering, lagring och distribution av anläggningsinformation.
Driva initiativ för förbättrade reseplaneringsförslag genom användning av information om fordonsplacering och beläggning.
Koordinera tekniska aktiviteter vid livscykelsuppgraderingar av passagerarinformationssystem och dataflöden på fordon.
Skapa och implementera automatiserade ändringar av grunddata för linjesträckningar och stoppställen baserat på utförd trafik.
Bidra till utveckling av digitala kanaler med funktionalitet för förbättrad navigering i större bytespunkter.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Minst nio (9) års erfarenhet i rollen som IT-projektledare.
Minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av arbete i utvecklingsprojekt med en beställande roll (t.ex. projektledare, uppdragsledare eller liknande roller) mot en eller flera leverantörer.
Minst tre (3) års erfarenhet av att leda upphandling av varor och tjänster enligt LOU/ LUF.
Minst två (2) dokumenterade uppdrag där förändringsledning varit en viktig leverabel.
Minst sex (6) års erfarenhet av uppdrag där arbete med kravanalys och kravinsamling varit en viktig leverabel.
Minst tre (3) uppdrag de senaste fem (5) åren där metodik för agil produktutveckling har används.
Minst tre (3) års erfarenhet av projektledning i miljöer med flera samverkande team, leverantörer eller verksamhetsområden.
Meriterande
MInst fem (5) års erfarenhet av arbete med uppdrag inom stora organisationer som t.ex. myndigheter eller likande.
Minst två (2) års erfarenhet av arbeta med informationstjänster och IT-system riktade mot användare.
Minst fem (5) års erfarenhet av leda IT-uppdrag där integrationer och komplexa informationsflöden med t.ex. flera integrationer, flera datakällor, informationsutbyte mellan flera system etc. varit viktiga leverabler.
Minst ett (1) uppdrag där projektbudgetansvar ingått.Dina personliga egenskaper
Kommunikativ och lyhörd:Uttrycker sig tydligt och respektfullt. Lyssnar aktivt och anpassar kommunikationen efter mottagare. Bidrar till öppen dialog och tydlig informationsdelning.
Lagspelare med helhetsperspektiv:Samarbetar prestigelöst, delar kunskap och fokuserar på gemensamma mål. Ser sin roll i helheten och stöttar kollegor.
Värderingsstyrd och förtroendeskapande:Agerar konsekvent och professionellt. Bygger tillit genom ärlighet, transparens och ansvarstagande.
Lösningsfokuserad och handlingskraftig:Tar initiativ, ser möjligheter och driver arbetet framåt. Prioriterar och fattar beslut med fokus på kvalitet och resultat.
Analytisk och reflekterande:Ser samband och helhet, analyserar orsaker och föreslår förbättringar. Tar till sig feedback och lär av erfarenheter.
Självgående och drivande:Tar ansvar för sitt arbete, planerar och organiserar effektivt. Behöver inte detaljstyrning och levererar i tid med god kvalitet.
Ansvarstagande ledarskap:Leder sig själv och andra genom delaktighet och tydlighet. Skapar motivation, förtroende och engagemang.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7869337-2041263". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9952391