IT Projektledare - IT & Digitalisering i offentlig sektor
2025-09-01
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 3+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren IT-projektledare som kan bidra till att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för en offentlig verksamhet. Uppdraget innebär att genomföra en nulägesanalys och behovsinventering samt identifiera hur digitala lösningar kan möta verksamhetens utmaningar och möjligheter.
Obligatoriska kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av projektledning inom IT- och digitalisering i offentlig sektor
Vana av att leda workshops, fokusgrupper och intervjuer
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska, både muntligt och skriftligt
Det anses som meriterande om du har erfarenhet från utbildningssektorn, praktiskt arbete med AI-lösningar samt relevanta utbildningar eller certifieringar inom området.
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
