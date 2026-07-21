IT Procurement Specialist
Centio Consulting Group AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-07-21
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Vi söker en IT Procurement Specialist till en statligt ägd aktör inom energiproduktion och fjärrvärme.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker en Procurement Specialist & Manager inom IT Procurement till ett konsultuppdrag hos ett statligt energiföretag. Rollen ansvarar för att leda och samordna IT-upphandlingar inom ett större program, inklusive upphandling av IT-hårdvara, mjukvara, tjänster och digitala lösningar som stödjer framtida verksamhet. Rollen arbetar nära projektorganisationen och IT-funktionen med fokus på strategiskt inköp, leverantörshantering, avtal och långsiktigt hållbara lösningar.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Ansvara för den kompletta leveransen av IT-upphandlingar inom programmet, från sourcingstrategi till kontraktstilldelning, i enlighet med projektets inköpsplan och gällande beslutsmandat
Utveckla och genomföra upphandlingsstrategier för IT-lösningar som möter projektets specifika behov inom bland annat regulatoriska krav, cybersäkerhet och långsiktig operativ hållbarhet
Leda leverantörssökning, utvärdering, kommersiella förhandlingar och kontraktering av komplexa IT- och digitaliseringspaket med fokus på affärsmässighet, livscykelkostnad och leverantörsrisk
Säkerställa att IT-upphandlingarna är samordnade med projektets övergripande tidplan och milstolpar i nära samarbete med teknik-, bygg-, driftsättnings- och verksamhetsorganisationen
Vara den huvudsakliga kontakten för IT-upphandling gentemot IT/OT, Category Management, teknikorganisationen, cybersäkerhet, juridik, ESG-funktioner, EPC-partners och strategiska leverantörer
Säkerställa att all dokumentation kopplad till IT-upphandlingar är korrekt, spårbar och revisionssäker, inklusive upphandlingsunderlag, kontrakt, beställningar, utvärderingar och leverantörsuppföljning
Identifiera, analysera och hantera risker kopplade till IT-upphandlingar, såsom långa leveranstider, integrationsutmaningar, regulatoriska förändringar och leverantörsberoenden, samt följa upp dessa inom projektets RAID-process
Ta fram beslutsunderlag och rapportera status, risker, leverantörsprestation samt kommande kritiska beslut till Contracting & Procurement Lead, IT-ledning och projektets styrgrupper
Delta i tvärfunktionella samordningsmöten samt interna arbetsmöten
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst 5–7 års erfarenhet av strategiskt IT-inköp eller IT Procurement.
Dokumenterad erfarenhet av förhandling och hantering av större och komplexa IT-avtal.
Erfarenhet av leverantörsutvärdering, leverantörsstyrning och uppföljning.
Erfarenhet av upphandling inom reglerade verksamheter, exempelvis kopplat till NIS2, cybersäkerhet eller annan regulatorisk efterlevnad.
Mycket god kunskap om upphandlingsprocesser och strategiskt inköp.
God förståelse för IT-hårdvara, mjukvara, molntjänster och digitala lösningar.
Kunskap om leverantörsutvärdering, avtalsförhandling och kommersiell riskhantering.
God vana av att arbeta i inköpssystem och digitala upphandlingsverktyg.
Förmåga att arbeta strukturerat i en komplex projektmiljö med högt tempo och många parallella aktiviteter.
Masterexamen inom ekonomi, finans, juridik eller annat relevant område.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet från större investeringsprojekt (CAPEX).
Ytterligare språkkunskaper är meriterande.Dina personliga egenskaper
Förmåga att följa upp och rapportera nyckeltal kopplade till leverantörs- och inköpsprestation.
Förmåga att navigera i en komplex projektorganisation med många interna och externa intressenter.
Beredskap att resa vid behov inom ramen för uppdraget.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8102395-2109675". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
10008254