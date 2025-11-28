IT/OT-tekniker till Ruukki
2025-11-28
Är du en tekniskt nyfiken problemlösare som trivs i gränslandet mellan IT och industriell produktion? Som IT/OT-tekniker hos Ruukki får du en central roll i att hålla deras system, processer och produktionsmiljöer igång, samtidigt som du driver förbättringar och utveckling framåt. Låter detta som rollen för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Ruukki Construction levererar stålbaserade bygglösningar samt produkter och tjänster för tak och väggar med fokus på hållbart byggande. Deras målsättning är att alltid ge kunderna kompletta produktleveranser samt design- och tekniksupport. Företaget har omkring 1 350 medarbetare och driver 14 specialiserade produktionsanläggningar. Tack vare en stark närvaro i tio europeiska länder kan dem erbjuda deras huvudvarumärken Ruukki och Plannja direkt på lokala marknader.
Ruukki Construction ingår i SSAB-koncernen och delar dess värderingar samt långa erfarenhet inom stål- och byggindustrin. I denna tjänst kommer du att ingå i en skandinavisk IT-grupp på cirka 5 personer som tillsammans arbetar tvärfunktionellt med att betjäna siter.
Du erbjuds
• En gedigen introduktion för att komma in i arbetet på bästa sätt
• Ett varierat arbete där du ges goda möjligheter till att utvecklas inom IT och OT
ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är en kombinerad roll inom operativ teknik, produktions-IT och IT-teknik. Du kommer att tillhandahålla support- och underhållstjänster till Ruukki-affärsenheter på primärt två siter i Borlänge, Ruukki PIR och Dala-profil, som båda är en del av SSAB-koncernen. I tjänsten kommer du bland annat att arbeta med kontinuerliga förbättringar samt delta i områdesspecifika eller globala IT-utvecklingsaktiviteter. Vidare kommer du att stödja organisationen med systemtillförlitlighet och tillgänglighet samt upprätthålla noggrannhet och konsistens. I tjänsten förekommer det en del resor inom främst Sverige.
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
• Arbeta med felsökning och nätverk
• Arbeta med PLC, industri-PC och liknande miljöer
• Ge användarstöd i första linjen och applikationssupport för koncernens IT-system
• Arbeta med drift- och supportärenden i ärendehanteringssystemet samt dokumentera processer, rutiner och system.
• Säkerställa att masterdata och ERP-information är korrekt, uppdaterad och konsekvent, samt samordna data med andra avdelningar (t.ex. försäljning och inköp)
• Delta i förbättringsarbete och driva eller medverka i utvecklingsprojekt inom IT och OT
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial teknisk utbildning inom relevant område, alternativt arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig
• Har god förståelse för PLC och industriella IT-system
• Besitter kunskap inom nätverk och felsökning
• Innehar B-körkort
• Har goda kunskaper i svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt då det krävs i arbetet
Det är meriterande om du
• Har tidigare erfarenhet av att arbeta i projekt
• Har ett starkt intresse för IT, OT och teknik
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Intellektuellt nyfiken
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
