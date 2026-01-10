IT/OT-specialist till långsiktigt uppdrag
Academic Work Sweden AB / Supportteknikerjobb / Ludvika Visa alla supportteknikerjobb i Ludvika
2026-01-10
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Ludvika
, Smedjebacken
, Fagersta
, Säter
, Borlänge
eller i hela Sverige
Hos vår kund erbjuds du en unik möjlighet att forma framtiden inom ett snabbt växande område. Här får du med intresse för produktionsindustri chansen att växa ihop med ett team som arbetar i gränslandet mellan IT och produktionsgolvet. Välkommen med ansökan!
OM TJÄNSTEN
Som IT/OT-specialist fungerar du som en viktig brygga mellan IT och operativ teknik (OT) inom den industriella miljön hos vår kund. Rollenär en central stödfunktion för produktionen vid vår kunds testecenter, där du arbetar nära ett team på 24 kollegor.
Du erbjuds
Vår kund erbjuder en dynamisk miljö där du får möjlighet att påverka och utvecklas. Du får gedigen onboarding med stöd av två mentorer och en teamlead, och får på sikt chans att forma din egen tjänst.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-10Dina arbetsuppgifter
Som IT/OT Service Delivery Specialist på site i Ludvika kommer du att stödja IT/OT-lösningar och tjänster i nära samarbete med verksamhetsledare och IT-intressenter. Rollen omfattar ansvar för IT-infrastruktur, applikationer och eskalering av ärenden, samt stöd för både kontors- och produktionsnära IT/OT-tillgångar.
• Stötta användare av OT-utrustning (mätningsinstrument, maskiner)
• Hantera interaktioner med leverantörer gällande mjukvara och produkter
• Hantera konsekvenser av uppdateringar i OT-miljön
• Säkerställa funktionalitet i OT-miljön (maskiner, mätinstrument, brandväggar)
• Fungera som kontaktpunkt för IT/OT-miljön och hantera incidenter
• Arbeta med digitalisering och effektivisering av processer
• Delta i planering, utveckling och förvaltning av IT/OT-miljön
VI SÖKER DIG SOM
• Har grundläggande förståelse för IT, servrar och nätverk
• Har praktisk erfarenhet av installation och felsökning inom applikationer och infrastruktur
• Grundläggande kunskaper i svenska och avancerade kunskaper i engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• God erfarenhet av OT-miljöer, gärna ifrån produktion
• God förståelse för tillverkningsprocesser och förändringsledning
• Erfarenhet av att hantera komplexa intressentrelationer
• Kännedom om ServiceNow och Office-produkter
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vi söker dig som har ett starkt teknikintresse och en naturligt lösningsorienterad inställning. Du är målmedveten, ansvarstagande och arbetar strukturerat med hög grad av ordning och kvalitet i det du gör. Du trivs både med att arbeta självständigt och i team, och har förmågan att ta egna initiativ samtidigt som du samarbetar väl med andra.
Som person är du intellektuellt nyfiken, vill ständigt utvecklas och har ett respektfullt förhållningssätt gentemot kollegor, kunder och uppgifter. Du tar ansvar för ditt arbete och bidrar till en positiv och professionell arbetsmiljö.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är en global ledare inom kraftöverföring och distribution. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116662". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9677026