IT Operations Specialist
Gigstep AB / Supportteknikerjobb / Linköping Visa alla supportteknikerjobb i Linköping
2026-06-08
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Nu söker vi en IT Operations Specialist till en av våra kunder i Linköping.
I denna roll får du ett helhetsansvar för den lokala IT-miljön. Du arbetar både operativt och övergripande med att säkerställa en stabil drift, samtidigt som du identifierar förbättringsområden och driver utveckling framåt. Du kommer att leda och stötta ett mindre team inom 1st och 2nd line support, där du fungerar som ett bollplank i vardagen och tar beslut i mer komplexa ärenden.
Vi tror att du har några års erfarenhet inom IT-infrastruktur och support och har byggt upp en god förståelse för hur en IT-leverans fungerar i praktiken. Du är trygg i att arbeta enligt ITSM-processer och trivs i en roll där du får kombinera teknik, ansvar och samarbete. Som person är du kommunikativ, lösningsorienterad och har förmågan att skapa struktur och driva förbättringar.Publiceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
Erfarenhet av IT-infrastruktur och systemsupport (ca 2–4 år)
Vana av att arbeta enligt ITSM-processer
God kommunikativ förmåga
Förmåga att se förbättringsområden och omsätta dem i praktiken
Flytande svenska och engelska
Relevant utbildning inom IT
Uppdraget är på heltid med start efter sommaren. Resor förekommer i tjänsten,
Detta är ett konsultuppdrag där du inledningsvis anställs via Gigstep, med goda möjligheter att för rätt person gå över till en anställning hos kunden efter cirka 6 månader.
Om det låter som det är dig vi söker, vänta inte! Skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7874693-2042611". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://jobs.gigstep.se
Storgatan 43 (visa karta
)
582 23 LINKÖPING Arbetsplats
Gigstep Jobbnummer
9953790