IT Operations Engineer till växande techbolag
Wrknest AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-06-09
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Om tjänsten Vi söker en IT Operations Engineer som vill ta ett brett ansvar för drift, säkerhet och vidareutveckling av en komplex teknisk plattform. Rollen passar dig som både trivs med hands-on arbete och vill bidra strategiskt till teknikval och arkitektur. Du blir en nyckelperson i en dynamisk fas där det finns stort utrymme att ta ansvar och vara med och påverka. Denna roll är en bra chans för dig som vill få stora mandat att påverka den tekniska riktningen på ett bolag där tekniken står i centrum.
Dina framtida arbetsuppgifter Du kommer att arbeta tätt tillsammans med företagets CTO. Du kommer bland annat att
Arbeta med drift, övervakning och förbättring
Vara med och hantera containerbaserade tjänster i Kubernetes
Bidra till att utveckla och dokumentera våra arbetssätt och processer
Delta i implementation av nya tekniska lösningar
Arbeta med säkerhet och bidra till att uppfylla krav enligt t.ex. ISO27001
Vi söker dig som har
För att lyckas i rollen tror vi att du har några års erfarenhet av drift, teknisk bredd, vana av operativt arbete men vill ta mer ansvar framåt. Vi ser gärna att du har:
Läst en närliggande utbildning och hunnit jobba något år efter examen, eller har motsvarande arbetslivserfarenhet som bedöms som relevant
Erfarenhet av Kubernetes, exempelvis drift av containerbaserade tjänster, klusteradministration och CI/CD pipelines
Erfarenhet av molnplattformar, gärna Azure
Kunskap inom Linux eller Windows
Intresse för IT-säkerhet och drift
Meriterande är om du även har:
Kunskap inom scripting (PowerShell, Bash eller Python)
Bekantskap med Infrastructure as Code
Du behöver inte kunna allt från start, utan din inställning och förmåga att lära dig spelar stor roll. Som person är du hands-on, med förmåga att se helheten och driva arbetet framåt. Du är kommunikativ, självständig och trivs i en roll där du får vara rådgivande, ifrågasätta och tänka nytt.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Täby (huvudkontor) med möjlighet till viss remote Omfattning: Heltid Anställningsform: Rekrytering, tillsvidare
Om kunden Kunden är ett techbolag i tillväxtfas med kontor i Täby och Helsingborg. De erbjuder en omfattande molntjänst inom digitalisering och har en mångfacetterad teknisk plattform. Företaget befinner sig i ett skede där både teknik och organisation utvecklas snabbt, vilket skapar en dynamisk miljö med stora möjligheter för rätt person att påverka. Kulturen präglas av öppenhet, nytänkande och en vilja att ständigt förbättras.
Om Wrknest Engineering Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri – alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle – i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och känna dig stolt över ditt arbete. Läs mer på www.wrknestengineering.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6973868-2043253". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), https://careers.wrknest.se
Medborgarplatsen 25 (visa karta
)
118 72 STOCKHOLM Arbetsplats
Wrknest Jobbnummer
9954609