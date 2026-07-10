IT Object Leader - Surface Ship
Saab Aktiebolag / Datajobb / Karlskrona Visa alla datajobb i Karlskrona
2026-07-10
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab Aktiebolag i Karlskrona
, Växjö
, Lund
, Landskrona
, Halmstad
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vill du sätta IT i hjärtat av hur vi designar och producerar ytfartyg? Vi söker en IT Object Leader som tar ett samlat ansvar för IT-leveransen till Business Unit Surface Ship - i Sverige och utomlands. Det här är rollen för dig som förstår verksamhetens behov på djupet, kan föra en kvalificerad dialog med IT-specialister och trivs i skärningspunkten mellan agil leverans och traditionell projektuppföljning.
Som IT Object Leader är du IT:s röst i framtagandet av process-, metod- och IT-lösningar för ytfartygsverksamheten. Du agerar operativ motpart till Business Object Leader (BOL) och bär det slutliga ansvaret för IT-leverans, kvalitet och livscykelhantering av de system som ingår i pm3-objektet. Rollen kräver helhetssyn i tre dimensioner - strategiskt, taktiskt och operativt - och förmågan att hålla ihop ett komplext nätverk av intressenter utan att tappa fokus på leverans.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Behovsanalys & kravhantering
Översätta verksamhetens prioriterade behov till tekniska krav, utvecklingsbehov, user stories, programvarureleaser och supportaktiviteter.
pm3-objektplanering & roadmap
Samarbeta tätt med BOL för att utforma pm3-objektplanen med tydliga mål och roadmaps för affärsvärde. Du äger den IT-relaterade delen av planen och säkerställer att den hänger ihop med verksamhetens övergripande prioriteringar.
Sprint- och backlogghantering
Leda sprintplaneringsmöten och prioriteringar kopplade till projektbehoven. Du håller backloggen i skick, skapar tydlighet för teamet och driver leveranstakt med fokus på verkligt affärsvärde.
Milstolpesrapportering & styrgruppspresentation
Översätta agila mätetal till konkreta leveransdatum som stödjer BOL:s traditionella projektuppföljning. Du presenterar månadsvis i pm3-styrgruppen tillsammans med BOL och informerar CIO och affärsägare om leveranssäkerhet, kapacitetsbegränsningar, resursrisker och nya möjligheter.
Resurskoordinering i matrisorganisation
Arbeta med Service Managers för att säkra rätt kompetens i teamen. Du koordinerar även med IT Site Managers för att säkerställa kapacitet och kontinuitet.
Dina viktigaste kontaktytor:
Deputy CIO & Head of Operational Development - rapportering av leveranser, resursfrågor och objektets finansiella status och effektivitet
Business Object Leader (BOL) - din närmaste samarbetspartner i det dagliga arbetet
Globala Service Managers & IT Site Managers - resurskoordinering och leveranssamordning
Head of Architecture & Head of Compliance/Cybersecurity - säkerställande av teknisk riktning och regelefterlevnad Publiceringsdatum2026-07-10Profil
Du är en naturlig ledare som engagerar och driver grupper framåt. Du förstår verksamhetens logik och pratar lika gärna affär med en produktledare som teknik med en systemarkitekt. Du vet hur man håller ihop en leverans när kraven förändras, organisationen är komplex och tidspressen är hög.
Vi söker dig som:
Har helhetssyn och affärsförståelse - utifrån din produktförståelse ser du hur IT-förändringar påverkar organisationens mål och skapar förutsättningar för effektivitet i hela produktlivscykeln
Är analytisk och målorienterad - du sätter dig snabbt in i komplexa frågor, tolkar KPI:er och data och prioriterar det som ger störst strategisk effekt
Omvandlar beslut till handling - du har ett starkt inre driv och kortar snabbt vägen från strategi till konkreta aktiviteter
Navigerar tryggt i både agila miljöer och traditionella projektstrukturer - och vet hur man bygger bron mellan dem
Är en skicklig relationsbyggare med erfarenhet av att leda workshops, arbetsgrupper eller tvärfunktionella initiativ
Fördel att ha erfarenhet av att ha arbetat inom producerande industri för komplexa produkter och kopplade affärsprocesser
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Styrmansgatan 1 (visa karta
)
371 30 KARLSKRONA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9999242