Mercer (Sweden) AB / Datajobb / Stockholm2021-07-07Just nu söker vi dig som är i startgropen av din karriär och vill arbeta med IT och systemfrågor på ett stort internationellt bolag. Detta är en position för dig som utöver ditt systemintresse, också trivs i en relationsbyggande roll med både kunder och interna samarbetspartners. Som anställd på Mercer kommer du att arbeta i en växande organisation tillsammans med inspirerande kollegor och få möjlighet till snabb utveckling.Om MercerMercer är ett världsledande globalt konsultföretag inom Talent, Health, Retirement och Investments. Vi kan genom vår bredd och specialistkunskap hjälpa våra kunder med utmaningar inom strategi och policyfrågor beträffande löner, förmåner, pensioner, försäkringar och investeringar. Inom Health förmedlar Mercer försäkring, rådgivning och konsulttjänster under varumärket Mercer Marsh BenefitsTM.Som global aktör kan vi erbjuda unika gränsöverskridande produkter och tjänster för multinationella företag. Mercer är representerat i fler än 40 länder och har närmare 25 000 medarbetare. Vi är en del av Marsh McLennan Companies, Inc., (MMC) och kan förmedla rådgivning och tjänster tillsammans med våra systerföretag Marsh, Guy Carpenter och Oliver Wyman.I Sverige har Mercer funnits sedan 1992 och idag har vi ca 65 medarbetare vid kontoren i Stockholm och Göteborg.2021-07-07Som IT & System konsult blir du en viktig länk mellan kund och våra systemutvecklare. Din uppgift är bland annat att säkerställa att vi levererar enligt kundernas förväntningar och önskemål. Till stor del kommer ditt arbete därför att handla om implementation av nya kunder i system, underhåll och utveckling av kundrelationer samt se till att de leveranser vi lovat kunderna sker i linje med deras förväntningar. Du kommer att vara kontaktperson mot vårt interna utvecklingsteam och självständigt driva frågor tillsammans med dem, koordinera kundimplementationer och även hantera felsökningar av våra interna system. Arbetet innebär kontakt med kunders HR-avdelningar & löneleverantörer, försäkringsbolag samt ytterligare samarbetspartners.Vi söker dig som är nyexaminerad och har en vinnarmentalitet. För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och ansvarstagande, du respekterar deadlines och håller en hög kvalité på allt du gör, samt är intresserad av system och IT. Då stor del av arbetet består av internationella kontakter behöver du också vara bekväm med att hålla samtal på engelska och våga ta egna initiativ. Vi tror att du har förmågan att arbeta i högt tempo med många projekt samtidigt samt är nyfiken på teknik och nya lösningar.Vi lägger främst vikt vid din personlighet, ditt engagemang och driv, men ser även följande som meriterande:Relevant akademisk utbildning; ingenjör, IT, ekonomi, matematik, etc.Goda kunskaper i Microsoft Office och framförallt i ExcelFallenhet för IT och nya tekniska systemKunna kommunicera obehindrat på svenska och engelskaAbout MercerMercer delivers advice and technology-driven solutions that help organizations meet the health, wealth and career needs of a changing workforce. Mercer's more than 25,000 employees are based in 44 countries and the firm operates in over 130 countries. Mercer is a business of Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), the world's leading professional services firm in the areas of risk, strategy and people with 76,000 colleagues and annualized revenue approaching $17 billion. Through its market-leading businesses including Marsh, Guy Carpenter and Oliver Wyman, Marsh & McLennan helps clients navigate an increasingly dynamic and complex environment. For more information, visit www.mercer.com. Follow Mercer on Twitter @Mercer.Marsh & McLennan Companies and its Affiliates are EOE Minority/Female/Disability/Vet/Sexual Orientation/Gender Identity employers.Sista dag att ansöka är 2021-08-06