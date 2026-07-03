IT Manager
Saab Aktiebolag / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2026-07-03
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vi söker en IT Manager som är lika bekväm i ledarrummet som i dialogen med en IT-specialist. Du är navet på sajten - ansvarig för dina medarbetare, lokal IT-leverans och relationen med verksamheten - och samtidigt en viktig kugge i vår globala IT-organisation.
Som IT Manager har du ett helhetsansvar för IT-närvaron på sajten. Det innebär personalansvar för lokalt placerad IT-personal, ansvar för kapacitet och leverans i samverkan med Service Managers, och rollen som verksamhetens främsta IT-kontakt på plats. Du rapporterar operativt till CIO och agerar länken mellan det globala och det lokala.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Personalansvar & medarbetarutveckling
Du är linjechef för IT-medarbetare fysiskt placerade på sajten. Det innebär ansvar för lokala HR-processer och OSA-arbete, kompetensutveckling och att stötta varje medarbetares personliga mål och karriärutveckling - i nära samarbete med berörda Service Managers, vilka operativt ansvarar för våra större lösningar inom IT leveransen.
Kapacitetshantering för sajten
I samverkan med Service Managers koordinerar du sajtens IT-kapacitet mot verksamhetens efterfrågan. Du skapar överblick, identifierar flaskhalsar i tid och ser till att rätt resurser finns på rätt plats.
Lokal verksamhetsrelation
Du är sajtens ansikte utåt för IT - den naturliga kontaktpunkten för lokal affärsverksamhet. Du lyssnar in behov, skapar förtroende och säkerställer att IT uppfattas som en aktiv och trovärdig partner för verksamheten.
Dina viktigaste kontaktytor:
CIO - operativ rapportering och strategisk förankring
Övriga IT Site Managers - resursdelning och koordinering mellan sajter
Service Managers - samordning kring medarbetares prestationer, leverans och kompetensutveckling
Lokal IT-personal - daglig dialog med medarbetare allokerade till globala förmågeområden Publiceringsdatum2026-07-03Profil
Du är en naturlig ledare som engagerar och driver grupper framåt - utan att behöva ha alla svar själv. Du trivs i skärningspunkten mellan människa, teknik och verksamhet, och du har en förmåga att förstå verksamhetens behov och samtidigt föra en kvalificerad dialog med IT-specialister.
Vi söker dig som:
Har helhetssyn och affärsförståelse - du ser hur förändringar i IT påverkar organisationens mål, inte bara den egna avdelningen
Är analytisk och målorienterad - du sätter dig snabbt in i komplexa frågor, tolkar KPI:er och data, och prioriterar det som ger störst strategisk effekt
Omvandlar beslut till handling - du har ett starkt inre driv och kortar snabbt vägen från strategi till konkreta aktiviteter
Navigerar tryggt i både agila miljöer och traditionella projektstrukturer
Är en skicklig relationsbyggare med erfarenhet av att leda workshops, arbetsgrupper eller tvärfunktionella initiativ
Fördel att ha erfarenhet av att ha arbetat inom producerande industri för komplexa produkter och kopplade affärsprocesser
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Skyddsgatan 5-7 (visa karta
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224 84 LUND Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9990704