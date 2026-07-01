IT konsult
Capgemini Engineering Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-01
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Capgemini strävar efter att vara en lyhörd organisation som verkligen månar om dig som individ och låter dig utvecklas både inom din roll och som person. Över 300 000 medarbetare i över 40 länder och kunder inom alla branscher. Låter det stort och opersonligt? Det är det inte. Vi erbjuder snarare det bästa av två världar. Globala muskler lokalt förankrade i svenskt affärsliv, i en familjär gemenskap. Tillsammans sitter vi på en kompetens och projekterfarenhet som få andra kan matcha. Att du kan kontakta vem som helst av dina kollegor i världen med vilken fråga du än har låter som en klyscha, men så ser vardagen ut på Capgemini. Vi är varandras bästa coacher.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Som IT-konsult arbetar du i projekt som till exempel kan handla om allt från att ta fram digitala tjänster, implementation av IT-projekt i verksamheten och rena ITutvecklingsprojekt.
Efterfrågad erfarenhet
Som person är du positiv, utåtriktad och kommunikativ. Du är visionär och samtidigt strukturerad och känner dig bekväm och drivande i dialogen både med kund och ditt projektteam. Vi vill att du ska ha: erfarenhet av IT-konsultyrket, erfarenhet av att arbeta i projekt, samt gärna erfarenhet av att arbeta och samverka med olika typer av intressenter - utvecklare, testare, verksamhetsrepresentanter samt styrgrupp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capgemini Engineering Sverige AB
(org.nr 556542-2531)
Fleminggatan 18 (visa karta
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112 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Capgemini engineering Stockholm Jobbnummer
9988152