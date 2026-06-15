IT Chef
Svenska Kraftnät / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-06-15
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Är du vår nye IT Chef?
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som IT chef erbjuds du ett av Sveriges viktigast jobb inom energisektorn, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning.
Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.
Läs mer om vår arbetsplats här: https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Då vår nuvarande IT Chef valt att gå vidare i karriären, söker vi nu hans efterträdare.
Vår verksamhet växer kraftigt och vi har central roll i omställningen av kraftsystemet och ett stort ansvar för en samhällskritisk infrastruktur och kraftsystemet som helhet.
Omställningen av kraftsystemet sammanfaller i tiden med ett omfattande reinvesteringsbehov och förstärkningar kraftnätet vilket i sin tur gör att utvecklingstakten är hög och förväntningarna från omvärlden är mycket stora.
Detta innebär stort fokus på väl fungerande IT-system dimensionerat efter den ökade användningen av el som uppkommer i samband med detta, samt en övergång till ett agilt arbetssätt inom inte minst IT sidan.
Rollen som IT Chef är direkt underställd generaldirektören och ingår i Svenska kraftnäts ledningsgrupp.
Arbetsuppgifter.
IT Chefens huvudsakliga ansvar är att strategiskt utveckla och driva IT-verksamheten på Svenska kraftnät. Som IT Chef kommer du att leda
IT-divisionen vilken består av ett antal avdelningar som i sin tur består av flera sektioner och enheter.
I rollen ingår budget- och verksamhetsansvar för divisionen, samt direkt personalansvar för sju direktrapporterande underställda chefer.
En organisationsöversyn inom verket i stort pågår, vilket innebär att rollen kan komma att ändras.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
Personliga egenskaper.
För att lyckas som IT Chef måste du ha en strategisk förmåga och ett brett perspektiv på de frågor du ställs inför.
Du har ett tydligt leverans- och effektivitetsperspektiv och vana att samordna grupper, jobba tvärfunktionellt över hela organisationen och vara en bra referenspunkt för andra. Du säkerställer att kollegor och medarbetare har den information som krävs för att vi så effektivt som möjligt ska kunna nå våra gemensamma mål.
Sist med inte minst skapar du engagemang och delaktighet genom ditt sätt att verka.
Eftersom vår verksamhet är säkerhetsklassad kräver detta arbete att du har en mycket hög integritet och alltid agerar på ett omdömesgillt sätt.
Svenska kraftnät befinner sig i stark tillväxt och elmarknaden utvecklas kraftigt så du måste ha lätt för att anpassa dig till ändrade förutsättningar men också ha förmågan att skapa trygghet i förändringen.
För att trivas som IT Chef hos oss, drivs du av att gå i spetsen i vårt förändringsarbete.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Du ska ha akademisk examen gärna civilingenjör eller civilekonom, alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.
Du har även:
Flerårig erfarenhet av att leda stor IT-verksamhet i omfattande förändring. Företrädesvis statlig förvaltning eller privat näringsliv med fullt budget- och resultatansvar.
Direktrapporterat till företags- eller myndighetsledning.
Företrätt din organisation och sitt verksamhetsområde inför styrelse, stämma eller liknande eller inför regeringen genom departement.
Företrätt din organisation i förhållande till samverkande organisationer, internationella relationer och arbetstagarorganisationer.
Flerårig chefserfarenhet att leda genom andra chefer, med tillit och delegation med påvisat gott resultat.
Vana att leda med fokus på en god arbetsmiljö och organisationens uppdrag.
Förmåga till snabb omställning vid snabbt ändrade förhållanden.
Erfarenhet av upphandling av varor och tjänster med god kunskap om upphandlingslagstiftningen.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande
Kunskap om offentlighets- och sekretesslagen.
Trygg i att hålla anföranden vid större arrangemang.
Erfarenhet av arbete som chef inom myndighet.
Erfarenhet av agilt arbete inom IT verksamhet
Bra att veta
Tjänsten är placerad i, Sundbyberg.
Resor förekommer i begränsad omfattning i denna tjänst.
Sista ansökningsdag är den 14 augusti 2026.
Vi har avskaffat det personliga brevet så när du ansöker behöver du istället besvara ett antal frågor.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, utan provanställning.
I denna rekryteringsprocess tillämpas tester.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Thomas Pålsson, Generaldirektör, Thomas.Palsson@svk.se
.
Lennart Jansson, Rekryterare, 010-350 91 49.
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet.Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät.https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
9962759