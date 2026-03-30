IT Arkitekt
2026-03-30
Vill du vara med och bygga nästa generations IT-miljö i en samhällsviktig verksamhet?
För kunds räkning söker vi nu en IT-arkitekt som vill arbeta med helhetsperspektiv, säkerhet och långsiktig arkitektur i en komplex och tekniskt avancerad miljö.
Här får du möjlighet att vara med från start och bidra till utformningen av framtidens informationslandskap - i en verksamhet där IT spelar en avgörande roll för samarbete, utveckling och skydd av människor och samhällen.
Om uppdraget
I rollen som IT Arkitekt arbetar du brett och tvärfunktionellt genom hela kedjan - från idé och analys till design, implementation och förvaltning. Du fungerar som ett tekniskt bollplank gentemot såväl lösningsarkitekter som ledningsgrupper och bidrar till välgrundade arkitekturella beslut.
Du ingår i ett erfaret arkitektteam och samarbetar nära tekniska specialister, verksamhets- och kravanalytiker, testare, säkerhetsrådgivare och driftorganisation. Fokus ligger på on-prem-miljöer, intern utveckling och lösningar med högt säkerhetskrav.
Exempel på arbetsuppgifter
Genomföra tekniska utredningar och analyser
Ta fram arkitekturritningar, design- och beslutsunderlag
Säkerställa att lösningar följer arkitekturprinciper, regler och säkerhetskrav
Stötta lösningsarkitekter, tekniker och beslutsfattare
Översätta verksamhetsbehov till tekniska lösningar
Delta i och driva arkitekturfrågor från tidig idé till implementerad lösning
Kommunicera och presentera arkitektur på olika nivåer i organisationen
Vi söker dig som har erfarenhet av system-, informations- och/eller lösningsarkitektur och som trivs med att arbeta strukturerat utifrån krav, regelverk och behov.
Du är kommunikativ, prestigelös och van att samarbeta i team där kunskapsdelning är en självklarhet. Du har lätt för att se helheten, jämföra olika alternativ och förklara konsekvenser för både tekniska och icke-tekniska målgrupper.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av arkitekturarbete i säkerhetskritiska miljöer
God förståelse för on-prem-lösningar och inhouse-utveckling
Förmåga att leda och vägleda tekniska team
Erfarenhet av både infrastruktur och mjukvaruutveckling
Modelleringskompetens (t.ex. arkitekturbeskrivningar och ritningar)
Ett starkt säkerhetstänk och intresse för robusta lösningar
Ytterligare information:
Placering: MalmöDetta är en visstidsanställning hos NXT Interim Malmö AB för perioden februari 2026 - februari 2027 med ev möjlighet till förlängning. Vi tillämpar kollektivavtal. Tjänsten omfattas av krav på säkerhetsprövning enligt gällande säkerhetsskyddsbestämmelser. Detta innebär krav på godkänd bakgrundskontroll och i vissa fall särskilda medborgarskapskrav.
Låter detta som ett intressant uppdrag?
Sök redan idag! Vi behöver din ansökan, inkluderat CV och personligt brev på svenska. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan då anbudstiden är kort.
NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag inom konsult- och rekryteringsbranschen. Vi arbetar inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter förmåner som sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller vardagen.
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Malmö AB
(org.nr 559206-3852), http://nxtinterim.se/ Kontakt
Helena Lindfors helena.lindfors@nxtinterim.se Jobbnummer
9826030