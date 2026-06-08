IT Ansvarig
Utbildia AB / Datajobb / Mölndal Visa alla datajobb i Mölndal
2026-06-08
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Ditt uppdrag
IT-ansvarig hos Utbildia? Rollen definieras av att vara en drivande, proaktiv kraft för vår framtida digitalisering. Ditt uppdrag handlar om att sätta en ny IT-strategi som sätter eleven i centrum och ökar det pedagogiska värdet av vår stora 1:1-satsning på elevdatorer. Du ansvarar för förvaltning och kostnadskontroll av vår integrerade systemflora (bland annat Google for Education, Schoolsoft, Personio och Fortnox), du leder samarbetet med leverantörer som Advania och Bahnhof, samt säkerställer informationssäkerhet och GDPR-efterlevnad. Rollen innebär en jämn fördelning mellan strategiskt utvecklingsarbete utifrån beställningar från ledningsgruppen och operativ hands-on-insats ute på våra skolor. Du kommer handleda, samordna och ge rätt riktning till de två support roller som sköter den dagliga förstalinjesupporten på plats på våra skolor. Din första tid kommer du att fokusera på att kartlägga IT-miljön, påbörja automatisering av tidskrävande administrativa processer samt etablera en ansvarsfull plan för hur vi kan använda AI i verksamheten.Publiceringsdatum2026-06-08Profil
Vi söker en helhetstänkare som förstår att IT i en skola alltid ska tjäna det pedagogiska uppdraget. Du har en relevant högskoleutbildning (t.ex. inom IT eller systemvetenskap) eller motsvarande erfarenhet, samt minst 3–5 års erfarenhet av IT-ansvar i en medelstor organisation. Du besitter god erfarenhet av Google Workspace/Google for Education, systemförvaltning med integrerade system samt leverantörsstyrning. Som person är du kommunikativ, lyhörd och har en utpräglad pedagogisk ådra som gör att du kan förklara komplex teknik på ett begripligt och engagerande sätt för icke-tekniska kollegor. Du är självgående, strukturerad och trygg med att prioritera bland många parallella behov. Det är starkt meriterande om du har förståelse för skolans vardag, kunskap om AI-verktyg i utbildningsmiljö samt tidigare erfarenhet av att driva digitaliseringsprojekt eller automatisering av administrativa flöden.
Varför arbeta med oss?
Inom Utbildia och våra varumärken: Viljaskolan, Lilla Viljaskolan och Spira tror vi starkt på att "alla kan lyckas" – en övertygelse som genomsyrar allt från klassrummet till hur vi stöttar varandra som kollegor. Vi erbjuder en kultur som präglas av samarbete över gränser och korta beslutsvägar, där dina idéer och din initiativkraft verkligen gör skillnad. Vi värnar om din hälsa och trivsel genom förmåner som ett generöst friskvårdsbidrag, tjänstepension, kollektivavtalade försäkringar och utveckling!
Hos oss stannar inte din utveckling av; vi arbetar aktivt med successions planering och tydliga interna karriärvägar för att du ska kunna växa tillsammans med oss. Dessutom firar vi våra framgångar tillsammans – varje år uppmärksammar vi våra medarbetares fantastiska insatser genom årliga priser. Du kommer få stor möjlighet att påverka strategiska beslut och göra skol Sverige bättre varje dag!
Du kommer huvudsakligen arbeta från vårt Huvudkontor i Mölndal och det förekommer resor i tjänsten, vi är en hundvänlig arbetsplats och har flera fyrbenta kollegor i Teamet!
Vi kommer begära in utdrag ur ditt belastningsregister i enlighet med skollagen och vi använder oss av arbetspsykologiska tester i våra rekryteringar.Om företaget
Utbildia är en utbildningsaktör i framkant som fyller en viktig plats där skolsystemet inte når ända fram. Våra skolor är en plats där alla barn och ungdomar kan lyckas – oavsett vilken bakgrund man har eller var man kommer ifrån. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Utbildia AB
(org.nr 559189-3754), http://www.utbildia.se
Krokslätts Fabriker 30 (visa karta
)
431 37 MÖLNDAL Kontakt
Skolchef
Patrick Gladh patrick.gladh@utbildia.se 0738-076277 Jobbnummer
9953763