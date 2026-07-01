IT -strateg med funktionsansvar för intern och extern IT
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2026-07-01
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Skånes Kommuner är den gemensamma medlemsorganisationen för Skånes 33 kommuner. Vårt uppdrag är att främja det kommunala samarbetet, skapa värde för våra medlemmar och vara en röst i relation till region och stat. Hos oss arbetar du i en politiskt styrd organisation där styrelsen består av förtroendevalda från våra medlemskommuner.
Vi söker nu en IT-strateg med fokus på att säkerställa stabil, säker och långsiktigt hållbar förvaltning och utveckling av Skånes Kommuners gemensamma digitala tjänster, system och tekniska miljöer. Har du flerårig erfarenhet av IT-ledning och systemförvaltning? Förmåga att kombinera strategiskt och operativt arbete och är van att arbeta i gränslandet mellan IT, verksamhet och leverantör? Vill du ta ansvar för helhetsstyrning av organisationens IT- och digitala miljö? Då kan detta vara rollen för dig.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Som IT-strateg hos oss kommer du bland annat vara ansvarig för organisationens övergripande IT och funktionsområdet digitala tjänster. Du kommer att vara ett strategiskt stöd till ledning och verksamhet i IT frågor och även till kollegerna i kontakt och relation med externa IT- leverantörer och partners. Tillsammans med övriga berörda funktioner kommer du att förvalta och utveckla organisationens interna IT men också vara delaktig i utvecklingen och samordningen av de system som via Skånes Kommuner används av Skånes 33 kommuner.
Du kommer att vara en central länk mellan teknik och verksamhet vilket innebär att du arbetar nära dina kollegor exempelvis tjänsteförvaltare, strateger, kvalitetshandläggare och upphandlare. Rollen innebär stor variation i arbetsuppgifter från strategiska frågor om utveckling, förvaltning och prioritering av system och integrationer, till att säkerställa stabil drift, kontinuitet och teknisk hållbarhet.Kvalifikationer
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett starkt intresse för IT och digitalisering och vill arbeta i en roll där både strategiskt och operativt arbete kombineras. Du är van att arbeta strukturerat och kommunikativt, och har förmåga att omvandla verksamhetens behov till fungerande digitala lösningar. Du har god teknisk kunskap och är samtidigt trygg i att jobba nära användare och leverantörer för att säkerställa kvalitet och nytta. Kvalifikationer
• Relevant eftergymnasial utbildning
• Flerårig erfarenhet av IT-ledning och systemförvaltning
• Erfarenhet av komplexa systemmiljöer och integrationer
• God förståelse för informationssäkerhet och offentlig sektor
• Erfarenhet av leverantörsstyrning och upphandling
• Förmåga att översätta verksamhetsbehov till tekniska lösningar
Meriterande:
• Erfarenhet från kommunal verksamhet eller samverkansorganisation.
Personliga egenskaper vi värdesätter:
• Förmåga att kombinera strategiskt och operativt arbete
• Hög samarbetsförmåga och pedagogisk förmåga
• Strukturerad och långsiktig
• Trygg i att fatta prioriteringsbeslut
• Förmåga att skapa ordning i komplex miljö
• Relationsskapande men tydlig i ansvar och mandat
• God förmåga till ledarskap och självledarskap
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333353". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skånes Kommuner
Fabriksgatan 2 (visa karta
)
222 29 LUND Arbetsplats
Skånes Kommuner Kontakt
Strateg
Anna-Karin Odhner annakarin.odhner@skaneskommuner.se 0728 - 85 48 64 Jobbnummer
9987525