IT - Projektledare
Poolia AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren Document Control Lead till ett spännande och komplext projekt inom energi och industri. I rollen får du ett övergripande ansvar för projektets dokumentstyrning och tekniska dokumentation genom hela dokumentlivscykeln – från framtagning och granskning till godkännande, versionshantering och slutlig dokumentöverlämning.
Det här är ett uppdrag för dig som har gedigen erfarenhet av dokumentstyrning i större industri-, energi- eller anläggningsprojekt och som trivs i en koordinerande och kvalitetsfokuserad roll.
Om uppdraget
Som Document Control Lead ansvarar du för att leda och utveckla projektets dokumenthantering samt säkerställa att teknisk dokumentation håller hög kvalitet, är spårbar och uppfyller projektets krav.
Du kommer att arbeta nära projektledning, tekniska funktioner, projektets olika arbetspaket samt leverantörer och andra projektintressenter.
Uppdragsperiod: 24 augusti 2026 – 23 augusti 2027
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och samordna framtagning, granskning och godkännande av teknisk dokumentation
Säkerställa kvalitet, fullständighet, spårbarhet och efterlevnad av tekniska och regulatoriska krav
Samordna dokumentleveranser med leverantörer, projekteringsorganisationer och entreprenörer
Utveckla, implementera och förvalta rutiner och processer för dokumentstyrning
Ansvara för versionshantering, arkivering och strukturerad dokumentation
Följa upp dokumentstatus, revisioner, godkännanden och distribution
Ansvara för dokumentdatabaser, register och loggar
Integrera dokumenthanteringen i projektets arbetsflöden
Ge stöd och vägledning till projektorganisationen inom dokumenthantering och arbetssätt
Vara projektets huvudsakliga kontaktperson i dokumentstyrningsfrågor
Du kommer även att delta i tvärfunktionella projektmöten och samarbeta med projektets olika funktioner och arbetspaket.
Vi söker dig som har
Minst 7 års erfarenhet av dokumentstyrning och teknisk dokumenthantering i större industri-, energi- eller anläggningsprojekt
Dokumenterad erfarenhet av slutlig dokumentöverlämning i minst ett komplext storskaligt projekt
Mycket god kunskap om tekniska dokumentationsprocesser, dokumentstyrning och versionshantering
Erfarenhet av EDMS- och/eller CDE-system, exempelvis Aconex eller likvärdiga system
God förståelse för dokumentlivscykler, tekniska dokumentationsstandarder och regulatoriska krav
Erfarenhet av digital dokumenthantering och moderna digitala arkiveringslösningar
Relevant högskole- eller yrkeshögskoleutbildning inom exempelvis teknisk dokumentation, industriell teknik, byggteknik eller motsvarande
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av Digital Twin-baserade dokumentöverlämningar
Erfarenhet från internationella EPC-projekt
Kunskaper i italienska, franska eller andra språk
Som person är du
Strukturerad och noggrann med ett starkt kvalitetsfokus. Du är analytisk och lösningsorienterad och har lätt för att identifiera förbättringsmöjligheter. Vidare är du kommunikativ och samarbetsorienterad, samtidigt som du är självständig, proaktiv och har ett starkt eget driv.
Du trivs i en dynamisk projektmiljö med högt tempo och har förmågan att prioritera och behålla struktur även när förutsättningarna förändras.
Är det en roll som passar? Skicka in din ansökan, urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8097367-2109337". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Vasagatan 7 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
10008108