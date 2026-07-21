IT - Projektledare

Poolia AB / Datajobb / Stockholm
2026-07-21


Visa alla datajobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Poolia AB i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Huddinge, Järfälla eller i hela Sverige

Vi söker nu en erfaren Document Control Lead till ett spännande och komplext projekt inom energi och industri. I rollen får du ett övergripande ansvar för projektets dokumentstyrning och tekniska dokumentation genom hela dokumentlivscykeln – från framtagning och granskning till godkännande, versionshantering och slutlig dokumentöverlämning.
Det här är ett uppdrag för dig som har gedigen erfarenhet av dokumentstyrning i större industri-, energi- eller anläggningsprojekt och som trivs i en koordinerande och kvalitetsfokuserad roll.
Om uppdraget
Som Document Control Lead ansvarar du för att leda och utveckla projektets dokumenthantering samt säkerställa att teknisk dokumentation håller hög kvalitet, är spårbar och uppfyller projektets krav.
Du kommer att arbeta nära projektledning, tekniska funktioner, projektets olika arbetspaket samt leverantörer och andra projektintressenter.
Uppdragsperiod: 24 augusti 2026 – 23 augusti 2027
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och samordna framtagning, granskning och godkännande av teknisk dokumentation

Säkerställa kvalitet, fullständighet, spårbarhet och efterlevnad av tekniska och regulatoriska krav

Samordna dokumentleveranser med leverantörer, projekteringsorganisationer och entreprenörer

Utveckla, implementera och förvalta rutiner och processer för dokumentstyrning

Ansvara för versionshantering, arkivering och strukturerad dokumentation

Följa upp dokumentstatus, revisioner, godkännanden och distribution

Ansvara för dokumentdatabaser, register och loggar

Integrera dokumenthanteringen i projektets arbetsflöden

Ge stöd och vägledning till projektorganisationen inom dokumenthantering och arbetssätt

Vara projektets huvudsakliga kontaktperson i dokumentstyrningsfrågor

Du kommer även att delta i tvärfunktionella projektmöten och samarbeta med projektets olika funktioner och arbetspaket.

Vi söker dig som har
Minst 7 års erfarenhet av dokumentstyrning och teknisk dokumenthantering i större industri-, energi- eller anläggningsprojekt

Dokumenterad erfarenhet av slutlig dokumentöverlämning i minst ett komplext storskaligt projekt

Mycket god kunskap om tekniska dokumentationsprocesser, dokumentstyrning och versionshantering

Erfarenhet av EDMS- och/eller CDE-system, exempelvis Aconex eller likvärdiga system

God förståelse för dokumentlivscykler, tekniska dokumentationsstandarder och regulatoriska krav

Erfarenhet av digital dokumenthantering och moderna digitala arkiveringslösningar

Relevant högskole- eller yrkeshögskoleutbildning inom exempelvis teknisk dokumentation, industriell teknik, byggteknik eller motsvarande

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Meriterande
Erfarenhet av Digital Twin-baserade dokumentöverlämningar

Erfarenhet från internationella EPC-projekt

Kunskaper i italienska, franska eller andra språk

Som person är du
Strukturerad och noggrann med ett starkt kvalitetsfokus. Du är analytisk och lösningsorienterad och har lätt för att identifiera förbättringsmöjligheter. Vidare är du kommunikativ och samarbetsorienterad, samtidigt som du är självständig, proaktiv och har ett starkt eget driv.
Du trivs i en dynamisk projektmiljö med högt tempo och har förmågan att prioritera och behålla struktur även när förutsättningarna förändras.

Är det en roll som passar? Skicka in din ansökan, urval sker löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8097367-2109337".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Vasagatan 7 (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Arbetsplats
Poolia

Jobbnummer
10008108

Prenumerera på jobb från Poolia AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Poolia AB: