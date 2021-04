ISS söker Fastighetstekniker till E.ON. i Norrköping - ISS Facility Services AB - Fastighetsskötarjobb i Norrköping

ISS Facility Services AB / Fastighetsskötarjobb / Norrköping2021-04-06Var 660:e person som går till arbetet i Sverige är en ISS-medarbetare och det är vi stolta över. Vi är ett av Sveriges och Nordens största tjänsteföretag samt har över 450 000 medarbetare världen över. Det är våra medarbetare som är kärnan i vår verksamhet och förutsättningen för att kunna leva upp till vårt syfte, Connecting people and places to make the world work better. På ISS Facility Services skapar vi platser och miljöer som bidrar till bättre prestationer och en enklare, mer effektiv och trivsam tillvaro - levererade med omtanke och hög kvalitet av engagerade medarbetare. Vill du också bli en del i vår globala organisation där ditt jobb verkligen gör skillnad?Om rollen:Genom din kompetens inom fastighetsteknik ansvarar du för den tekniska funktionen mot kund hos ett antal fastigheter genom att leverera kvalitet på ett säkert sätt. Som Fastighetstekniker ansvarar du för planering och utförande av tillsyn, skötsel, service och avhjälpande underhåll av byggnaderna och fastighetens tekniska system. I arbetsuppgifterna ingår även att utföra systematiskt brandskyddsarbete. I förekommande fall även utföra mindre projekt i egen regi, eller med hjälp av underentreprenörer.Rollen är organiserad under ISS fastighetstekniska avdelning i Norrköping och du ingår i ett team med tekniker och rapporterar till Platschefen i regionen. Du har ett eget ansvar för dina fastigheter men stöttar det övriga teamet i regionen inom dina kompetensområden.I rollen ingår daglig kommunikation med kund, hyresgäster och leverantörer. ISS levererar utöver fastighetstjänster flertalet ytterligare tjänster i fastigheterna, ex,vis reception, och i din roll ingår att samverka med övriga ISS-kollegor på respektive site.Dina erfarenheter och kvalifikationerVi söker dig som är fastighetstekniker i grunden och har arbetat med fastighetsdrift och underhåll i några år och som nu känner att du vill inneha rollen som utsedd fastighetsanvarig och agera kontaktperson för kunden och deras verksamheter.Du behöver ha gymnasiekompetens och det är meriterande med eftergymnasial utbildning från högskola eller YH med relevant inriktning.Krav är också att du har kunskap/erfarenhet av:Grundläggande kunskap om EnergiuppföljningGrundläggande kunskap om fastighetsrelaterade ärenden, prioritering och åtgärder.Projekt och projektledningErfarenhet av kontakt med underleverantörer, ta in offerter, beställa och följa upp utförda arbeten samt lämna offerter till kundAnläggningsskötare brandlarm och certifikat heta arbetenDu har mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift, och din IT-mognad är hög med erfarenhet av MS Office och olika fastighetssystem. Du trivs med att administrera och är noggrann då du inom rollen kommer att hantera fastighetsrelaterad administration.Vem du är som personBrinner för service - För att trivas i denna roll behöver du genuint brinna för service och älskar de vardagliga utmaningar som uppstår. Du levererar det som utlovas och har förmågan att skapa starka kundrelationer.Driven - Du har hög integritet och håller vad du lovar, såväl mot dina kollegor som mot kunder och kundens medarbetare. Du ser möjligheter och lämnar förbättringsförslag som kan leda till utveckling av vårt samarbete med kunden.Fastighetsansvarig - Du trivs i rollen som fastighetsansvarig och att dagligen ha kontakt med flera intressenter, kollegor och leverantörer för att skapa effektivitet och en arbetsplats med en hög teknisk standard.Koll på läget - Du har en förmåga att kunna arbeta förebyggande och planerat istället för händelsestyrt. Du har förståelse för hur avtal, lagkrav och regelverk påverkar verksamheten samt de egna arbetsuppgifternas genomförande.Vi erbjuderDu kommer att tillhöra ett kundteam där du rapporterar till Platschefen inom fastighetsteknik i regionen. Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du kommer få stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att People make places. ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.ISS värderingar är kvalitet, ansvar, ärlighet och entreprenörskap. Dessa värderingar kommer att vara fundamentala i hur vi arbetar. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%. Urval sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen att skicka in din ansökan, dock senast 29 april 2021.Har du frågor om tjänsten?Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta HR-partner - Cecilia.palmberg@se.issworld.com