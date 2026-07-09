Isoleringsplåtslagare till västkusten
Bilfinger Sweden AB / Montörsjobb / Kungälv Visa alla montörsjobb i Kungälv
2026-07-09
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Company description:
Bilfinger är en internationell leverantör av multidisciplinära industri- och ingenjörstjänster med över 30.000 anställda globalt och 3.500 i Norden.
Vi täcker hela värdekedjan från rådgivning, teknik, tillverkning, installation, underhåll och turnarounds. På Bilfinger är vi fast beslutna att vara förstahandsvalet för våra kunder genom att bidra till effektivitet och hållbarhet. Hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet har alltid högsta prioritet.
Genom att bli en del av #TeamBilfinger får du möjlighet att utvecklas tillsammans med skickliga och engagerade kollegor och bidra till att bygga framtidens industri.
Job description:Söker du jobb på västkusten? Vill du utveckla din kunskap inom tunnplåtslageri och teknisk isolering och bli en del av ett globalt företag?
Nu söker vi nya kollegor! Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Vi består av ett härligt gäng med bra gemenskap och närvarande chefer. Med högt i tak och en bra sammanhållning jobbar vi tillsammans framåt och lär oss av varandra. Säkerhet är en viktig fråga för oss, där vi arbetar strukturerat och systematiskt för att bibehålla en trygg arbetsplats för dig och dina kollegor.
Arbetet som isoleringsplåtslagare innebär bland annat tillverkning och montering av plåt samt tekniskt isoleringsarbete till rör, pannor, cisterner och behållare. Du kommer även få chansen att arbeta med tillverkning av isoleringsmadrasser.
Arbetsskydd, hälsa, miljöomvårdnad och kvalitet högsta prioritet. Vi tar ett stort ansvar för medarbetare, kunder, samhälle och miljö. Vår HSEQ-avdelning jobbar kontinuerligt med att uppehålla höga standarder inom det här området.
Det är ett fysiskt arbete med omväxlande arbetsuppgifter där du jobbar vardagar mellan 7 – 16. Du kommer bli placerad hos en av våra kunder på västkusten beroende på vart du bor men resor kan även förekomma.
Vi erbjuder:
Förmånligt kollektivavtal
Övertid som kan läggas i kompsaldo eller väljas att tas ut i lön
Friskvårdsbidrag och rabatter
Möjlighet att teckna privat sjukvårdsförsäkring
Om dig
Som person är ansvarstagande och prestigelös. Du är en riktig lagspelare och är driven i ditt arbete. Du är ordningsam och förstår tyngden i att utföra ett säkert arbete med hög kvalité. Som serviceinriktad ser du vikten med god kommunikation mellan kollegor och mot kunder.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av plåt och isoleringsarbete. Utbildning inom plåt och isolering samt certifikat är inget krav men högst meriterande.
Du har även:
Erfarenhet av praktiskt arbete inom t.ex bygg eller industri
B-körkort
Goda kunskaper i engelska eller svenska – flytande i tal och skrift
Välkommen med din ansökan!
Vid frågor kring tjänsten kontakta:
Fredrik Berntsson, Department Manager Kungälv - 0761147375
Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Bilfinger Sweden AB tillämpar alkohol- och drogtest vid nyanställningar
Profile description:Bilfinger är en arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter. Alla kvalificerade sökande kommer att övervägas för anställning oavsett etnicitet, hudfärg, religion, kön, sexuell läggning, könsidentitet, nationellt ursprung, funktionsnedsättning eller andra egenskaper som skyddas enligt lag.
Om du är intresserad av en tjänst hos Bilfinger kan du skicka in din ansökan i en säker miljö via vår globala jobbportal genom att använda knappen "Ansök nu". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "62557-44302166". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilfinger Sweden AB
(org.nr 556681-6111), https://nordics.bilfinger.com/
442 40 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9997742