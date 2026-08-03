Isoleringsmontör till Bilfinger i Kiruna
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2026-08-03
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eller i hela Sverige
Bilfinger är en ledande internationell leverantör av industritjänster med över 30 000 medarbetare världen över. I Norden finns cirka 3 500 anställda på ett 70-tal orter i Sverige, Norge, Finland och Danmark.
I Kiruna arbetar teamet med teknisk isolering och plåtarbeten inom bland annat industri, fastigheter och ventilation. Uppdragen varierar och kunderna finns bland annat inom industri, värmeverk och byggsektorn.
Vill du ha ett varierande jobb där du får arbeta praktiskt, ta ansvar och utvecklas tillsammans med ett stabilt och internationellt företag med stora utvecklingsmöjligheter? Nu söker Bilfinger nya isoleringsmontörer till teamet i Kiruna — vi välkomnar både dig med erfarenhet och dig som vill lära dig yrket.
Det här är en rekrytering som sköts av Professionals Nord på uppdrag av Bilfinger.
Om Bilfinger
Bilfinger är en ledande internationell leverantör av industritjänster med över 30 000 medarbetare världen över. I Norden finns cirka 3 500 anställda på ett 70-tal orter i Sverige, Norge, Finland och Danmark.
I Kiruna arbetar teamet med teknisk isolering och plåtarbeten inom bland annat industri, fastigheter och ventilation. Uppdragen varierar och kunderna finns bland annat inom industri, värmeverk och byggsektorn.
Här blir du en del av ett sammansvetsat team där man hjälps åt, lär av varandra och har nära till både skratt och utveckling i vardagen.Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Som isoleringsmontör arbetar du med teknisk isolering och plåtbeklädnad av exempelvis:
rör och ventilationskanaler
pannor och tankar
cisterner och behållare
byggplåt
Arbetet är varierande och sker både ute hos kunder och på olika projekt i Kirunaområdet, med Kiruna som utgångspunkt. Det förekommer även resor till Gällivare och Svappavaara.
Du får stor frihet under ansvar och möjlighet att själv planera delar av ditt arbete. För rätt person finns också möjlighet att gå som lärling och utbilda sig till certifierad isoleringsplåtslagare — med lön under utbildningstiden.
Vi söker dig som
Vi tror framför allt att du är en person som gillar praktiskt arbete, är nyfiken och vill utvecklas.
Tidigare erfarenhet är meriterande, men rätt inställning och vilja att lära väger tungt.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet från isolering, plåtslageri, ventilation, VVS eller liknande praktiskt yrke
B-körkort
Goda kunskaper i svenska
Det är meriterande om du har certifikat som isoleringsplåtslagare eller VVS-isolerare.
För att trivas i rollen tror vi att du är:
Social och tycker om att samarbeta med andra
Självgående och ansvarstagande
Serviceinriktad i mötet med kunder
En person som värdesätter säkerhet, kvalitet och ordning
Hos Bilfinger är laget viktigast. Därför läggs stor vikt vid personlighet och driv.
Du erbjuds
Ett fritt och varierande arbete
Stora möjligheter att utvecklas i yrket
Trygg anställning hos ett stabilt företag
Stöttande kollegor och bra introduktion
Friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring
Kollektivavtal med förmåner som exempelvis arbetstidsförkortning
Möjlighet till utbildningar och certifieringar
Servicebil i tjänsten
Arbetstiderna är förlagda dagtid, måndag–fredag kl. 07.00–16.00.
Bilfinger genomför alkohol- och drogtest i samband med nyanställning. Det kommer även utföras en bakgrundskontroll med utdrag från belastningsregister.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Kiruna
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Hanna Degerhäll / hanna.degerhall@pn.se
(mailto:hanna.degerhall@pn.se
)
#Bilfinger #Isoleringsmontör #Isolering #Ventilation #Plåtslageri
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(mailto:hanna.degerhall@pn.se
) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650), https://www.bilfinger.com/
981 38 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bilfinger Industrial Services Sweden AB Kontakt
Konsultchef
Hanna Degerhäll hanna.degerhall@pn.se +46738004708 Jobbnummer
10019225