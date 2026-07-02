Isoleringsmontör
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2026-07-02
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Lerums Tekniska Isolering LTI AB är ett framgångsrikt och stabilt företag, som har funnits i mer än 25 år. Vi arbetar med montering av teknisk isolering vilket minskar energikostnaderna och förbättrar driftsäkerheten i byggnader. Vi har kontor och lager i Gunnilse. Mera information hittar du på vår hemsida www.lti.nu
Vi söker nu en isoleringsmontörer till vårt team. Dina arbetsuppgifter kommer främst bestå av rörisolering men även isolering inom industri och ventilation kan förekomma, varför vi ser det som en fördel om du arbetat med alla moment tidigare. Erfarenhet av plåtarbete är också ett plus.
Vi tror att du som söker är en prestigelös person som har lätt att samarbeta men även arbetar bra självständigt. Du trivs på en arbetsplats där det är högt i tak. Du förstår vikten av att arbeta strukturerat och har förmågan att se vad som behöver prioriteras. Du är öppensinnad och arbetar alltid för laget snarare än jaget. Du hugger i där det behövs och värdesätter en roll som inte är så fyrkantig.
Arbetstider är vardagar 7-16 och manuellt B-körkort är krav.
Urval och intervjuer kommer påbörjas tidigast vecka 32
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till jobb@lti.nu
och märk den med "isoleringsmontör" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: jobb@lti.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Isoleringsmontör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums Tekniska Isolering LTI AB
(org.nr 556577-7231), http://www.lti.nu
Långavallsgatan 12 (visa karta
)
424 57 GUNNILSE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lerums Tekniska Isolering AB Jobbnummer
9989360