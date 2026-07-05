ISO-specialist till Fristads i Borås
AB Effektiv Väst / Organisationsutvecklarjobb / Borås Visa alla organisationsutvecklarjobb i Borås
2026-07-05
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Väst i Borås
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
, Vårgårda
eller i hela Sverige
Vill du vara med och stärka kvalitet, miljö och hållbarhet i en internationell organisation med stark framtidstro? Hos Fristads får du en nyckelroll i att utveckla och samordna ISO-arbetet nära ledning, processägare och verksamhet.
Här får du påverka, skapa struktur och bidra till arbetssätt som gör verklig skillnad – både för affären och för Fristads hållbarhetsresa.
Din framtida arbetsgivare
Fristads är en ledande aktör inom arbetskläder i Sverige och har i nära 100 år varit en pålitlig partner för yrkesproffs. Med fokus på säkerhet och bekvämlighet kombinerar företaget funktionell design, utmärkt passform och hållbara material - egenskaper som kännetecknar varumärket.
Hos Fristads blir du en del av ett framgångsrikt företag som präglas av passion och kundfokus. Med en stark vilja att ständigt förbättra driver Fristads även branschens utveckling inom hållbarhet och innovation.
Vad erbjuder rollen?
Som ISO-specialist hos Fristads ansvarar du för att samordna och driva arbetet med ISO 9001 och ISO 14001 för Fristads och bolagets dotterbolag i Europa. Du blir ett kvalificerat stöd till ledningsgrupp, chefer, processägare och internrevisorer och bidrar till att ledningssystem, processer och arbetssätt är tydliga, uppdaterade och affärsnära.
Stödja ledning, chefer och processägare i arbetet med ISO 9001 och ISO 14001.
Driva processforum och bidra till gemensamma, effektiva arbetssätt.
Planera och koordinera internrevisioner samt förbereda externa revisioner.
Utbilda och stötta internrevisorer och verksamheten i ISO, ledningssystem och avvikelsehantering.
Vara systemägare för Canea One och säkerställa ett användarvänligt och uppdaterat ledningssystem.
Stötta kundrelaterade frågor inom CSR, hållbarhetsutvärderingar och ISO-krav i leverantörskedjan.
Rollen rapporterar till HR chef och har en nära koppling till ledningsgruppen. Du får mandat att vägleda, lyfta och driva ISO-relaterade frågor i organisationen.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning och god förståelse och erfarenhet av att arbeta med ledningssystem och ISO-standarder inom kvalitet och miljö, framför allt ISO 9001 och ISO 14001. Du har erfarenhet av processutveckling, internrevision, avvikelsehantering och ständiga förbättringar och är van vid att omsätta krav och beslut till tydliga arbetssätt i verksamheten. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift. Du har erfarenhet av liknande roll sedan ett par år. Har du dessutom erfarenhet av ISO 45001, eller från textil-, sälj- eller serviceorienterad verksamhet ser vi det som meriterande.
Som person är du strukturerad, tydlig och trygg i att driva frågor framåt genom andra. Du skapar engagemang, bygger förtroende och kombinerar noggrannhet med ett pragmatiskt och affärsnära arbetssätt. Du trivs i en roll där du får samarbeta, förenkla och skapa hållbara arbetssätt tillsammans med andra.
Är detta din perfekta match?
Det här är en roll för dig som vill kombinera ISO, kvalitet, miljö, processutveckling och hållbarhet i ett bolag där frågorna har hög strategisk betydelse. Du blir specialist inom ditt område, men arbetar nära många delar av organisationen och får stora möjligheter i att delta i hur Fristads utvecklar sina gemensamma arbetssätt och tar nästa steg i sin resa.
Hos Fristads blir du en del av ett engagerat team där värderingarna Passion, Performance, Simplicity och Togetherness är viktiga i både vardag och utveckling. Du erbjuds marknadsmässiga villkor, och ett huvudkontor med nya lokaler som är skapade för samarbete och utrustade med modern teknik. Självklart ingår även friskvårdsbidrag och möjlighet att delta i både sociala och hälsoinriktade aktiviteter.
Rollen är placerad i Borås och erbjuder en flexibel arbetsvardag. Tjänsten är på 80 procent, vilket kan passa dig som exempelvis vill kombinera en kvalificerad roll med annan verksamhet. Resor förekommer till Fristads bolag i Europa ett par gånger om året, primärt till den holländska och danska verksamheten.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Under sommarperioden kan svarstiden på din ansökan vara något längre. Vi återkopplar till dig så snart som möjligt. Intervjuer kommer att ske under augusti. Sista ansökningsdatum är 9 augusti 2026. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Mikael Svensson på mikael.svensson@effektiv.se
eller Pauline Vehniäinen på pauline@effektiv.se
.
Effektiv rekryterar evidensbaserat med arbetspsykologiska tester och strukturerade intervjuer. Därför behöver du inte skicka något personligt brev, vi fokuserar på din kompetens, potential och en rättvis rekryteringsprocess.
Om Team Effektiv
Sedan 2013 har Effektiv hjälpt kandidater och företag att hitta rätt genom hållbara rekryteringar och en rekryteringsupplevelse i toppklass, något som bekräftas av utmärkelserna Årets Rekryteringsföretag och Årets Karriärföretag.
Med rötterna i idrottens laganda genomsyras Effektivs arbete av värdeorden Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga (GULD), med målet att ta guld tillsammans med kandidater, konsulter och kunder. Varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du blir anställd direkt hos kundföretaget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8015295-2086392". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Skaraborgsvägen 1B (visa karta
)
506 30 BORÅS Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
9992740