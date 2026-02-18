ISF söker en kommunikatör
2026-02-18
Vill du arbeta med att föra ut resultaten av vår verksamhet tillsammans med engagerade medarbetare? Vi söker en kommunikatör som vill arbeta brett med kommunikationsfrågor nära verksamhet, ledning och medarbetare och delta i den fortsatta utvecklingen av ISF i Göteborg.
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en analys- och tillsynsmyndighet som granskar och utvärderar socialförsäkringsområdet.
På ISF arbetar i nuläget ett 50-tal personer varav en majoritet är utredare med grund- eller forskarutbildning inom bland annat epidemiologi, företagsekonomi, juridik, medicin, nationalekonomi, statistik, statsvetenskap och sociologi. ISF analyserar rättssäkerhet, administrativ effektivitet och effekter för individ och samhälle. I uppdraget ingår bland annat att granska Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och relevanta delar av Skatteverket.
I stödverksamheten arbetar 12 personer med bland annat HR, kommunikation, IT, ekonomi och juridik.
ISF erbjuder en kreativ och social arbetsmiljö där du bidrar till samhället genom att verka för en rättssäker och effektiv socialförsäkring.
ISF är placerad i centrala Göteborg. Vi sitter i ljusa lokaler med egna rum i Läppstiftet vid Lilla Bommen. För ISF är ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare viktigt, och vi erbjuder därför möjlighet till visst distansarbete för att bidra till en god balans mellan arbete och privatliv. Som anställd har du även möjlighet till flex. ISF verkar hälsofrämjande genom friskvårds-aktiviteter, gym på arbetsplatsen och friskvårdsbidrag.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Som kommunikatör arbetar du med många olika operativa och strategiska uppgifter som förekommer inom kommunikationsområdet. Du är ett viktigt stöd till kärnverksamheten och hjälper till där det behövs för att driva arbetet framåt.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat att:
• bistå i arbetet med att planera, genomföra och följa upp olika kommunikationsaktiviteter
• sköta layout, grafisk formgivning och tillgänglighetsanpassning av myndighetens rapporter och annat material
• producera kortare filmer, presentationsmaterial, nyhetsbrev och annonser
• skriva och publicera på webb, intranät och i sociala medier
• följa upp och utveckla digitala och sociala kanaler och medier
• följa upp och analysera statistik från bland annat webb
• sköta tekniken vid hybrid-möten.
Kommunikationsarbetet på ISF leds av en kommunikationsansvarig. Både kommunikationsansvarig och kommunikatör tillhör den administrativa enheten och rapporterar till den administrativa chefen.
Kompetens
Vi söker dig som vill arbeta brett och vara med och utveckla kommunikationen i en kunskapsintensiv organisation. Du har ett särskilt genuint intresse för kommunikation och hänger med i den snabba digitala utvecklingen på området. Du har därför ständig koll på och behärskar nya verktyg och teknik som utvecklas.
Vi söker dig som har:
• akademisk utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller annan relevant inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• goda kunskaper i tillgänglighetsanpassning av Worddokument och PDF-filer enligt WCAG
• goda kunskaper i tillgänglighetsanpassning av visuellt material enligt WCAG
• goda kunskaper i layout samt förmåga att ta fram tydliga figurer och illustrationer utifrån komplexa data och statistik
• goda kunskaper i Microsoft Office-paketet (Word, PowerPoint, Excel)
• goda kunskaper i Adobe Creative Cloud-paketet (framför allt Indesign, Illustrator, Acrobat och Premiere Pro)
• mycket god förmåga att formulera dig i tal och skrift
• goda kunskaper i att producera texter och kommunicera budskap på ett informativt och målgruppsanpassat sätt i olika kommunikationskanaler
• god vana att producera och publicera texter, bilder och rörlig media för webb och sociala medier
• goda kunskaper i tillgänglighet och användbarhet för webb och digitala medier
• goda kunskaper i webbanalys och genomslagsmätningar
• goda kunskaper i filmproduktion och bildhantering.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i offentlig sektor. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i Sitevision, Ungapped och Vizzit.
ISF lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person är du kreativ och initiativrik, ansvarstagande och strukturerad. Du är lyhörd, noggrann och har god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med medarbetare med olika kompetenser. Du håller en hög servicenivå och har ett prestigelöst förhållningssätt och tar dig an olika arbetsuppgifter med lika stort engagemang.
ISF - Arbeta hos oss
Är du nyfiken på vårt uppdrag och hur det är att arbeta på ISF? Läs mer här.
Information och ansökan
ISF söker en kommunikatör med placering i Göteborg. Anställningen är en tidsbegränsad anställning i form av vikariat på ett år med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.
I din ansökan med CV och personligt brev ber vi dig beskriva dina kunskaper och erfarenheter som matchar den kompetens och bakgrund vi efterfrågar.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Therese Östh, kommunikationsansvarig, 010-174 15 57 eller Annika Stegarp Perman, administrativ chef, tel. 010-174 15 25.
Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-generalist Amina Hodzic, tel. 010-174 15 37.
Facklig kontaktperson för Saco är Susanne Fahlén, tel. 010-174 15 32.
Välkommen med din ansökan senast den 8 mars 2026. Ersättning
ISF tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
