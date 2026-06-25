Iris söker provvakt i Värmdö
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2026-06-25
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Iris söker provvakter i Värmdö
Timanställning | Iris Hadar AB
Vill du bidra till en rättvis och trygg provmiljö för vuxenstuderande? Nu söker vi provvakter till våra distanselever i Värmdö med start i september
Om Iris
I över 100 år har Iris arbetat med individens utveckling. Idag erbjuder vi individanpassad utbildning och stödinsatser över hela Sverige bland annat inom SFI, kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser.
Iris är en del av Irisgruppen (tillsammans med Medlearn), en av Sveriges aktörer inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsstöd. Vår vision är att bidra till ett samhälle där fler når sin fulla potential.
Om rollen som provvakt
Som provvakt ansvarar du för att skapa en trygg, rättssäker och välfungerande provsituation för våra elever.
Dina arbetsuppgifter:Förbereda provtillfällen
Övervaka prov på plats
Säkerställa att regler följs
Hantera enklare administration före och efter prov
Stötta elever vid inloggning och digitala prov
Du samarbetar med vår provsamordnare och våra rektorer.
Vi söker dig som:Är noggrann, uppmärksam och ansvarsfull
Har hög integritet och ett rättvist förhållningssätt
Kan kommunicera tydligt och skapa trygghet
Är lugn, strukturerad och har tålamod
Trivs med självständigt arbete
Du är också bekväm med att arbeta digitalt då många prov genomförs på dator.
Krav:Tillgänglighet ca 1-3 dagar var 4-5 vecka
Grundläggande datakunskaper
Meriterande:Erfarenhet av liknande arbete
Erfarenhet skola/utbildning
Förmåga att hantera konfliktsituationer
Vana vid digitala provsystem
Kunskap om anpassningar och tillgänglighet
ÖvrigtTimanställning
Arbete sker på plats (ej distans)
Tillträde enligt överenskommelse
Urval sker löpande (tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag)
Sista dag att ansöka är 31 juli 2026
Kontakt
Har du frågor? Kontakta:
Jenny Westman, rektor jenny.westman@iris.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Iris Hadar AB
(org.nr 556396-0789)
Lövholmsvägen 18 (visa karta
)
117 65 STOCKHOLM Arbetsplats
Iris Hadar AB Jobbnummer
9978768