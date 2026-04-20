Iris söker pedagogiskt stöd till Gotland/Visby!
Iris Hadar AB / Behandlingsassistentjobb / Gotland Visa alla behandlingsassistentjobb i Gotland
2026-04-20
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Iris Hadar AB i Gotland
, Västervik
, Oskarshamn
, Oxelösund
, Nyköping
Publiceringsdatum2026-04-20
Till vårt uppdrag Individuellt Pedagogiskt Stöd vid Utbildning (IPSU) söker vi en kollega för en timavlönad visstids vid behovsanställning som pedagogiskt stöd inom vår verksamhet i Visby. IPSU är en tjänst som upphandlas av Arbetsförmedlingen. Deltagarna har på grund av någon funktionsvariation särskilda behov av stödjande och kompenserande insatser i utbildningssituationen. Syftet med IPSU är att stötta deltagare att klara sin utbildning, främst arbetsmarknadsutbildning, med delmål att deltagaren ska lära sig använda sina hjälpmedel och strategier i utbildningen och bli självständig i sin lärprocess. Du kommer att arbeta som ett pedagogiskt stöd till deltagare för att de själva ska kunna tillgodogöra sig strategier och studietekniker. I ditt arbete kommer du ha nära kontakt med IPSU-samordnaren, specialist, kollegor och utbildningsanordnare. Dokumentation och övrig administration kopplat till uppdraget ingår i tjänsten. Utbildningarna är förlagda i Visbys närområde och det pedagogiska stödet ges på plats hos respektive utbildningsanordnare.
Din profil
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av att under minst ett år ha arbetat med personer med funktionsnedsättning i en utbildningssituation. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete med kognitiva hjälpmedel i en utbildningssituation minst ett år, som att använda appar och dator för att exempelvis kompensera läs- och skrivsvårigheter eller ge stöd med struktur och planering. Du har även kunskap om hur funktionsvariationer påverkar inlärningssituationer och vilket stöd som behövs i dessa situationer. Du är van att skriva rapporter och att uttrycka dig i skrift. Vi kommer att be dig uppvisa tjänstgöringsintyg som styrker erfarenhetskraven inför anställning. Du behärskar obehindrat svenska i tal och skrift. B-körkort är meriterande då det ingår resor i tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person är du lösningsfokuserad, lyhörd, flexibel och har lätt för att samarbeta med olika personligheter. Du har förmåga att prioritera bland arbetsuppgifter, att hålla uppsatta tidsramar och har datavana. Du har lätt för att skapa kontakt och underhålla relationer och är konstruktiv i din kommunikation. Vidare tycker du att det är roligt att motivera och stötta andra människor på ett pedagogiskt sätt.
Ytterligare information
Placeringsort Visby.
Tjänsten är en timavlönad visstids vid behovsanställning. Sista ansökningsdag 2026-05-31.
Tjänsten tillsätt så snart som möjligt. Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor kring tjänsten, kontakta
Samordnare Caroline Sterner, 072-4589150, caroline.sterner@iris.se
Distriktschef Elisabeth Mikander, 070-8744045, elisabeth.mikander@iris.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Iris Hadar AB
(org.nr 556396-0789)
Lövholmsvägen 18 (visa karta
)
117 65 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9863319