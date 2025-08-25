Iris i Upplands väsby söker SFI lärare
2025-08-25
I över 100 år har Iris arbetat med individens utveckling. Idag är uppdraget att erbjuda individanpassad utbildning och utveckling i hela landet. Iris arbetar brett med att stötta personer till att ta sitt nästa steg på arbetsmarknaden. Detta gör vi genom utbildning som SFI, kommunal vuxenutbildning och företagsutbildningar. Genom arbetsmarknadsinsatser och jobbmatchning samt genom utredningar och anpassningar. Iris är en del av Irisgruppen som är en av Sveriges ledande aktörer för effektiv utbildning och stödinsatser för vuxna. Irisgruppen, som består av verksamheterna Iris och Medlearn, har en omsättning på cirka 400 MSEK och drygt 550 anställda på 80 orter runtom i Sverige. Visionen är att realisera drömmar. Genom våra insatser där varje individ når sin fulla potential skapar vi ett bättre samhälle med minskad arbetslöshet och ökad integration. Iris eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Se filmen om Iris, läs mer på iris.se och irisgruppen.se.
Om jobbet:
Uppdraget innebär att arbeta med klassrumsundervisning och individuell handledning för våra elever inom SFI. Du ansvarar för att utifrån styrdokument planera, genomföra och systematiskt kvalitetssäkra och utveckla undervisningen i en flexibel lärmiljö. Du arbetar med bedömning, betygssättning och dokumentation samt handleder elever utifrån individuella behov och upprättad studieplan. Du uppmuntrar elever till delaktighet, kreativitet och engagemang. Vi använder digitala hjälpmedel och en modern lärplattform för våra elever vilken du är trygg i att använda. Som person är du flexibel, kreativ, ansvarstagande och strukturerad. Du gillar att samverka och värdesätter goda relationer till elever, kollegor och våra uppdragsgivare. Du är intresserad av elevens lärande och att utveckla verksamhetens pedagogiska metoder. Samtidigt har du lätt för att arbeta i team och har god förmåga att driva ditt eget arbete framåt. Publiceringsdatum2025-08-25Profil
• Erfarenhet av arbete med SFI är ett krav
• Legitimerad SFI lärare
• God datavana och erfarenhet av vuxenutbildning.
• Flerspråkighet eller erfarenhet av grundläggande litteracitetsundervisning ses som meriterande.
Ytterligare information:
Annonsen avser en tillsvidare anställning med start omgående.
För frågor kring tjänsten, kontakta Rektor Maria.virtanen@irisgruppen.se
eller Nationell chef Michaela.elezovic@irisgruppen.se
För frågor kring processen, maila: iris.rekrytering@iris.se
Ange i ansökan om du är intresserad av FM/EM eller Kvällen.
Urval sker löpande och vi ser därför gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt! Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Sista ansökningsdatum är 2025-09-30. Ersättning
