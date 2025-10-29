Iris Hadar söker pedagogiskt stöd i Helsingborg
Iris Hadar AB / Behandlingsassistentjobb / Helsingborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Helsingborg
2025-10-29
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Iris Hadar AB i Helsingborg
, Lund
, Malmö
, Halmstad
, Kristianstad
eller i hela Sverige
I över 100 år har Iris arbetat med individens utveckling. Idag är uppdraget att erbjuda individanpassad utbildning och utveckling i hela landet. Iris arbetar brett med att stötta personer till att ta sitt nästa steg på arbetsmarknaden. Detta gör vi genom utbildning som SFI, kommunal vuxenutbildning och företagsutbildningar. Genom arbetsmarknadsinsatser och jobbmatchning samt genom utredningar och anpassningar. Iris är en del av Irisgruppen som är en av Sveriges ledande aktörer för effektiv utbildning och stödinsatser för vuxna. Irisgruppen, som består av verksamheterna Iris och Medlearn, har en omsättning på cirka 400 MSEK och drygt 550 anställda på 80 orter runtom i Sverige. Visionen är att realisera drömmar. Genom våra insatser där varje individ når sin fulla potential skapar vi ett bättre samhälle med minskad arbetslöshet och ökad integration. Iris eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Se filmen om Iris, läs mer på iris.se och irisgruppen.se.
Till vårt uppdrag Individuellt Pedagogiskt Stöd vid Utbildning (IPSU) söker vi en kollega för en timavlönad visstidsanställning vid behov som pedagogiskt stöd i vår verksamhet i Helsingborg.
IPSU är en tjänst som upphandlas av Arbetsförmedlingen. Deltagarna har på grund av funktionsvariationer särskilda behov av stödjande och kompenserande insatser i utbildningssituationen.
Syftet med IPSU är att stötta deltagare i att klara sin utbildning - främst arbetsmarknadsutbildning - med delmål att de ska lära sig använda sina hjälpmedel och strategier samt bli självständiga i sin lärprocess.
Som pedagogiskt stöd hjälper du deltagare att utveckla och tillämpa studietekniker och strategier för att på egen hand tillgodogöra sig utbildningen.
I arbetet har du nära kontakt med IPSU-samordnare, specialist, kollegor och utbildningsanordnare.
Tjänsten innefattar även dokumentation och administration kopplat till uppdraget.
Utbildningarna är förlagda i Helsingborgs närområde, och stödet ges på plats hos respektive utbildningsanordnare.
Din profilVi söker dig som har:
Minst ett års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning i utbildningssituationer.
Minst ett års erfarenhet av arbete med kognitiva hjälpmedel, till exempel appar eller datorprogram som kompenserar läs- och skrivsvårigheter eller ger stöd i struktur och planering.
Kunskap om hur funktionsvariationer påverkar inlärningssituationer och vilket stöd som behövs i dessa sammanhang.
Förmåga att uttrycka dig väl i skrift, inklusive vana att skriva rapporter.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Inför anställning kommer vi att be om tjänstgöringsintyg som styrker erfarenhetskraven.
Personliga egenskaperVi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du är:
Lösningsfokuserad, lyhörd och flexibel.
Samarbetsinriktad och trivs med att möta olika personligheter.
Strukturerad och har förmåga att prioritera arbetsuppgifter och hålla tidsramar.
Datorvan och trygg i administrativa verktyg.
Du har lätt för att skapa och underhålla relationer samt kommunicerar på ett konstruktivt och motiverande sätt.
Framför allt tycker du att det är roligt att stötta och inspirera andra människor på ett pedagogiskt sätt.
Då det är resor i tjänsten ser vi helst att du har B-körkort
Ytterligare information
Placeringsort Helsingborg
Tjänsten är en timavlönad visstids vid behovsanställning.
Sista ansökningsdag 2025-11-29
Tjänsten tillsätt så snart som möjligt. Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor kring tjänsten, kontakta
Samordnare Ulla Peterson, 072 590 96 25 ulla.peterson@iris.se
Distriktschef Susann Aronsson, 076 526 68 72 Susann.Aronsson@iris.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Iris Hadar AB
(org.nr 556396-0789) Jobbnummer
9580410