Iris Hadar söker arbetsterapeut i Göteborg
2025-12-10
I över 100 år har Iris arbetat med individens utveckling. Idag är uppdraget att erbjuda individanpassad utbildning och utveckling i hela landet. Iris arbetar brett med att stötta personer till att ta sitt nästa steg på arbetsmarknaden. Detta gör vi genom utbildning som SFI, kommunal vuxenutbildning och företagsutbildningar. Genom arbetsmarknadsinsatser och jobbmatchning samt genom utredningar och anpassningar. Iris är en del av Irisgruppen som är en av Sveriges ledande aktörer för effektiv utbildning och stödinsatser för vuxna. Irisgruppen, som består av verksamheterna Iris och Medlearn, har en omsättning på cirka 400 MSEK och drygt 550 anställda på 80 orter runtom i Sverige. Visionen är att realisera drömmar. Genom våra insatser där varje individ når sin fulla potential skapar vi ett bättre samhälle med minskad arbetslöshet och ökad integration. Iris eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Se filmen om Iris, läs mer på iris.se och irisgruppen.se.
• Vill du vara med och bidra till att människor når sin fulla potential?
• Vill du medverka till att våra deltagare tar nästa steg till arbete eller utbildning.
Om du har svarat ja på dessa frågor har du hittat rätt!
Varför ska jag välja Iris som arbetsgivare?
Vi erbjuder en spännande och utvecklande tjänst inom affärsområdet Arbetsmarknad. Du kommer få arbeta självständigt men samtidigt erbjudas kollegialt stöd och kompetensutveckling. Vi på Iris Arbetsmarknad arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål - att stötta personer till att ta sitt nästa steg på arbetsmarknaden.
Varmt välkommen till Irisgänget som erbjuder dig inkludering, mångfald, utvecklingsmöjligheter och arbetsglädje!
Vi söker nu en vikarierande arbetsterapeut till uppdraget Steg till arbete (STA) för individanpassat arbete utifrån deltagarens förutsättningar - Unika lösningar för unika människor.
Vad är mina arbetsuppgifter?
Målgruppen för arbetet är arbetssökande som på grund av funktionsnedsättning och/eller en historik av ohälsa har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering för att komma i arbete eller utbildning.
Uppdraget är indelat i fyra (4) delar
• Kartlägga individens behov i tjänsten som syftar till att finna deltagarens resurser, samlade förutsättningar och stödbehov kopplade till olika arbetssituationer i konstruerad miljö. Detta ska resultera i att deltagaren får ökade insikter om dennes resurser och begränsningar relaterade till olika arbetssituationer. I denna del gör du skattningar av deltagarens aktivitetsutförande med hjälp av AWP i olika aktiviteter.
• Vid behov kartlägga resurser och stödbehov
• Stärka och utveckla deltagarens förutsättningar för att komma ut på en arbetsplats genom bla.a motiverande insatser, vägledning och arbetsprövning på en arbetsplats för att slutligen
• Hitta en arbetsplats där deltagaren kan få en anställning på den reguljära arbetsmarknaden.
Målet med uppdraget i sin helhet är att, i en sammanhållen process i uppdragets alla delar, identifiera deltagarens resurser och stödbehov samt stärka och utveckla deltagaren med målet arbete eller utbildning.
Arbetsuppgifterna innefattar följande:
• Planera och kartlägga deltagarens behov av aktiviteter, anpassningar inom tjänsten (DOA, WRI, MOHOST).
• Handleda, instruera, observera deltagare utifrån frågeställning.
• Motivera och stödja deltagaren med fokus på lösningar i arbetssituationen.
• Anpassa omgivningsfaktorer så att de stödjer deltagarens kapacitet samt göra skattningar enligt (AWC)
• Dokumentera aktiviteter och aktivitetsutförande samt resultat i löpande daganteckningar under tjänstens gång.
• Övrig redovisning och administration kopplad till uppdraget.
Du kommer att samverka med dina kollegor på orten och övriga arbetsterapeutskollegor runt om i landet. Du får vara med och skapa tillväxt till Iris verksamhet.
Vem passar för tjänsten?
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut med kunskap i instrumenten
• Model of human Occupation screening Tool (MOHOST)
• Dialog om arbetsförmåga (DOA)
• Assessment of work Characteristic (AWC)
• Assessment of work Performance (AWP)
• Worker role interview (WRI)
• Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med olika hjälpmedel och att utforma anpassningar på individnivå.
Som person är du självgående med god förmåga att strukturera och prioritera ditt arbete samt följa upp hur arbetet går framåt. Du är kreativ och har fokus på lösningar och möjligheter. Då arbetet innebär daglig kontakt med deltagare, kunder och kollegor är det dessutom viktigt att du har mycket god samarbetsförmåga.
För tjänsten önskvärt med B-körkort då resor förekommer.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som startar med 6 månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag är 2026-02-28
För frågor kring tjänsten kontakta distriktschef Susann Aronsson susann.aronsson@iris.se
076-526 68 72, eller samordnare Åke Lindström ake.lindstrom@iris.se
0704-32 33 32 Ersättning
