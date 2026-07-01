IPS-ingenjör till Kustbevakningen
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2026-07-01
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Kustbevakningen är en civil statlig myndighet som dygnet runt övervakar Sveriges kust och stora insjöar. Med vår maritima förmåga är vi en central operativ aktör i den maritima miljön. Vi har ett unikt uppdrag inom totalförsvaret där vi har uppdrag både inom det civila försvaret och under vissa förutsättningar även inom det militära försvaret. Vårt uppdrag omfattar sjöövervakning, ordningshållning, brottsbekämpning samt miljöberedskap till sjöss. Genom kontinuerlig insamling och delning av sjöinformation till andra myndigheter skapar vi en civil sjölägesbild som är avgörande för både krisberedskap och säkerhet i den maritima miljön.
Våra fartyg och flygplan genomför ständigt sjöövervakning och vi kan agera snabbt vid hot om brottslighet, nödsituationer, olyckor eller hot mot sjösäkerheten. Detta stärker samhällets förmåga att förebygga händelser och om något händer hantera och återställa ordning och säkerhet i den maritima miljön.
Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över de organisatoriska gränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. Kustbevakningen arbetar med och har stort fokus på medarbetarskap och ledarskap och det är därför viktigt att din värdegrund stämmer överens med Kustbevakningens – helhetssyn, välvilja och engagemang. Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.Publiceringsdatum2026-07-01Beskrivning
Kustbevakningen söker en senior ILS/IPS-ingenjör till Stöd- och rederienheten inom Materiel- och lokalförsörjningsavdelningen, med placeringsort Karlskrona.
Stöd- och rederienheten (SRE) är en central stödfunktion inom Kustbevakningens materiel- och lokalförsörjningsavdelning. Enheten fungerar som ett nav för specialistkompetens inom sjösäkerhet, teknisk tjänst, logistik och verksamhetsutveckling och bidrar till att myndighetens fartyg, materiel och stödsystem kan användas säkert, effektivt och långsiktigt hållbart. Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett stort eget ansvar och ett betydande mandat att påverka hur Kustbevakningen arbetar med livscykelhantering av tekniska system. Du kommer att vara en nyckelperson i utvecklingen av processer, arbetssätt och kravställning samtidigt som du stödjer verksamheten i strategiska och operativa frågor kopplade till anskaffning, modifiering, drift och vidmakthållande.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Bygga upp och implementera IPS-verksamhet inom Kustbevakningen.
Utveckla processer, metoder och styrande dokument inom IPS/ILS.
Ta fram kravunderlag vid anskaffningar och modifieringar.
Säkerställa leverantörskrav ur ett livscykelperspektiv.
Utveckla och analysera underhålls- och supportkoncept.
Genomföra Life Cycle Cost-analyser (LCC).
Arbeta med tillförlitlighet, tillgänglighet och underhållbarhet (RAM).
Ta fram teknisk dokumentation och instruktioner.
Stödja projekt vid upphandlingar och tekniska beslut kopplade till livscykelstöd.
Samverka med projektledare, konstruktörer, driftorganisation och externa leverantörer.
Fungera som intern expert och rådgivare inom IPS.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Ingenjörsexamen inom relevant område, exempelvis maskinteknik, elektroteknik eller systemteknik.
Flerårig erfarenhet av arbete inom ILS/IPS eller motsvarande område.
Erfarenhet av kravställning vid anskaffning, gärna mot industri eller varvsverksamhet.
Erfarenhet av att självständigt driva utvecklingsarbete, etablera arbetssätt eller leda specialistområden.
God förståelse för livscykelperspektivet, från konceptutveckling till drift och avveckling.
God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet från maritim verksamhet, försvarssektorn eller statlig myndighet
Kunskap inom LCC, RAM och logistikstöd
Erfarenhet av offentlig upphandling
Erfarenhet av att etablera eller utveckla IPS/ILS-processer i en större organisation
Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och ett förtroendeskapande arbetssätt. Du är kommunikativ, lyhörd och har lätt för att skapa och utveckla goda relationer med kollegor, projektgrupper, leverantörer och andra samarbetspartners.
Som senior specialist förväntas du kunna arbeta självständigt, ta ansvar för ditt område och bidra med ett helhetsperspektiv i frågor som rör tekniska system och deras livscykel. Du trivs med att vara en kunskapsbärare och rådgivare samtidigt som du motiveras av möjligheten att bygga upp något nytt och skapa långsiktigt värde för verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Placeringsort är Karlskrona.
För anställning krävs svenskt medborgarskap, drogtest samt godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.
Kustbevakningen medverkar i utlandsuppdrag och internationella insatser. I anställningen ingår därför en skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten. Vid tillsvidareanställning medföljer även en skyldighet att krigsplaceras.Övrig information
För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Varbi för samtliga lediga jobb. Fyll i din ansökan så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Kustbevakningen är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Inför rekryteringsarbetet har Kustbevakningen tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kustbevakningen
(org.nr 202100-3997), https://www.kustbevakningen.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Bastionsgatan 18 (visa karta
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371 23 KARLSKRONA Arbetsplats
Kustbevakningen Kontakt
Maria Blasek maria.blasek@kustbevakningen.se 0768848435 Jobbnummer
9986831