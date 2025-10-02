IP-koordinator - med fokus på ekonomi och fakturahantering
2025-10-02
Som koordinator hanterar du globala förnyelser med fokus på ekonomi, fakturering och administration. Rollen kräver noggrannhet, systemvana och ett öga för detaljer i komplexa internationella flöden.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är tidsbegränsad med start omgående och omfattar ca 1 år framåt.
Du erbjuds
• En utvecklande roll i ett internationellt och kunskapsdrivet företag
• En arbetsmiljö där kvalitet, struktur och samarbete står i centrum
• Möjlighet att bli en viktig del av ett engagerat och serviceinriktat team
• En kultur som präglas av noggrannhet, ansvar och samarbete
• Goda möjligheter att växa, bidra och utvecklas - både i din roll och tillsammans med AWA
• En konsultchef som stöttar upp dig under hela processen
Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för komplex klientfakturering samt hantering av leverantörsfakturor
• Ärendehantering via digital kundportal kopplat till förnyelseprocessen för patent och varumärken.
• Utföra administrativa uppgifter relaterade till patent- och varumärkesförnyelser i digitala system
• Professionell kommunikation med kunder, myndigheter och kollegor, både nationellt och internationellt, främst via e-post och affärssystem.
• Samarbeta nära teamet och bidra till att utveckla och effektivisera arbetsrutiner
VI SÖKER DIG SOM
Du är noggrann, strukturerad och har ett starkt sinne för siffror. Du har en naturlig känsla för ekonomi och administration, och trivs med att arbeta med processer som kräver hög precision - särskilt när det gäller fakturering och finansiella flöden. Du är ansvarstagande och detaljorienterad, och du förstår vikten av att arbetet blir rätt från början - eftersom även små fel kan få stora konsekvenser.
Du är självgående och tar gärna eget ansvar, men uppskattar också att arbeta i team där kunskapsdelning, samarbete och god kommunikation är i fokus. Du är snabb på att sätta dig in i nya system och processer, och har ett starkt kvalitetstänk i allt du gör.
Vi tror att du har:
• Kandidatexamen inom ekonomi, juridik eller administration
• Dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete - gärna i roller som paralegal, administratör, finance assistant eller ekonom
• Tidigare erfarenhet av fakturering i komplexa kundflöden, t.ex. "super invoicing" eller liknande
• Mycket god kommunikationsförmåga, både muntligt och skriftligt, på svenska och engelska
• God systemförståelse och hög datorvana
• Erfarenhet av serviceinriktade roller där kundbemötande, noggrannhet och struktur varit avgörande
Meriterande:
• Erfarenhet av internationell administration eller arbete mot myndigheter i olika länder
• Tidigare arbete i SAP eller liknande ekonomisystem
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Förändringsbenägen
• Hjälpsam
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Medarbetarna på AWA är högt värderade, och företaget tror starkt på att ge individer förtroende att ta ansvar och mod att dela med sig av sina idéer. AWA har en platt organisationsstruktur och en öppen företagskultur där alla ges möjlighet att bidra till företagets fortsatta utveckling.
Medarbetare stöttas och utmanas av kunniga och engagerade kollegor, vilket skapar goda förutsättningar för både personlig och professionell utveckling. AWA strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare känner engagemang och arbetsglädje. Från första dagen satsar företaget på varje individ genom introduktion, utbildning, nätverkande, hälsofrämjande initiativ och sociala aktiviteter.
AWA:s kontor har certifierats som ett "Great Place to Work", baserat på medarbetarundersökningar och omfattande utvärderingar av tillit, stolthet och trivsel på arbetsplatsen. Varaktighet, arbetstid, etc.
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
