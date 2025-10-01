IoT-utvecklare till Zehnder Clean Air Solutions!
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Datajobb / Motala Visa alla datajobb i Motala
2025-10-01
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Rekrytering & Bemanning AB i Motala
, Vadstena
, Mjölby
, Linköping
, Askersund
eller i hela Sverige
Vill du bygga nästa generations IoT-tjänster som gör industrins arbetsmiljö renare, smartare och mer hållbar? Vi söker nu en IoT-utvecklare till Zehnder Clean Air Solutions som vill vidareutveckla vår molnplattform och de digitala tjänsterna som hör till.Publiceringsdatum2025-10-01Om företaget
Hos Zehnder Clean Air Solutions utvecklar och hyr vi ut marknadsledande industriella luftrenare som förbättrar arbetsmiljön för företag över hela Europa och USA. Med vår patenterade filterteknologi och vår skalbara IoT-plattform, CARA (Clean Air Remote Application), samlar vi in och analyserar data från våra enheter och sensorer för att göra informationen begriplig och direkt användbar för våra kunder.
Ditt arbete hos oss ger direkt kundnytta genom att bidra till renare luft, bättre hälsa och ökad produktivitet i verkliga industrimiljöer. Vår molnplattform växer snabbt internationellt med nya digitala tjänster och marknader, och hos oss får du arbeta tvärfunktionellt - nära både hårdvara, mjukvara och affärsutveckling - från idé till färdig lösning.Arbetsuppgifter
Som IoT-utvecklare hos oss blir du en nyckelperson i utvecklingen och förvaltningen av vår molnplattform. Du arbetar i en ThingsBoard-miljö och blir systemansvarig för plattformen tillsammans med kollegor inom R&D, produktledning, marknad och våra molnleverantörer.
Du vidareutvecklar plattformen både på frontend och backend. Du bygger dataströmmar, funktioner, integrationer och kundanpassade dashboards (instrumentpaneler) som gör data begriplig och leder till beslut och åtgärder. Du upprätthåller stabil drift för befintliga och nya kunder, du är involverad i dialoger med partners och leverantörer och bidrar med tekniska lösningar från idé till implementering.
Du ser också till att plattformen följer relevanta cybersäkerhets- och regelverkskrav och arbetar med initiativ som prediktivt underhåll, monitoring as a service, rapportering och integration mot bland annat CRM-system. Allt för att utveckla våra digitala tjänster till ännu smartare, snabbare och mer behovsstyrda lösningar i kundens vardag.
Hos Zehnder Clean Air Solutions blir du en del av ett engagerat team där innovation, kundnytta och hållbarhet står i centrum. Tjänsten är placerad i Motala, där vårt produktions-och backofficenav är beläget, med ett engagerat team på cirka 30 medarbetare.Profil
Du har en stark teknisk nyfikenhet och erfarenhet av IoT och mjukvaruutveckling, med praktisk vana av ThingsBoard, LoRaWAN, MQTT, REST eller liknande IoT-stackar. Du behärskar HTML, CSS och JavaScript och ett har UX/UI-tänk för att skapa användbara dashboards. Erfarenhet av apputveckling för iOS eller Android är meriterande.
Du uttrycker dig väl på både svenska och engelska, i tal och skrift, och har relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. B-körkort är en fördel.
Som person är du självgående, lösningsorienterad och kan driva ett uppdrag hela vägen från idé till färdig lösning. Framför allt har du ett genuint intresse för teknik och programmering och trivs med att omsätta idéer till konkreta, värdeskapande resultat.Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar Zehnder med Skill. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta Sofie Ilhed, sofie.ilhed@skill.se
.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556685-8618), https://skill.se/ Kontakt
sofie.ilhed@skill.se sofie.ilhed@skill.se Jobbnummer
9534615