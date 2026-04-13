IoT-utvecklare till produkten IoTHub
Västra Götalandsregionen / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-04-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Stöd- och servicetjänster, Inköp, logistik och fastighet
Vill du vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa hälso- och sjukvård och ett hållbart samhälle med tillväxt i hela Västra Götaland? Västra Götalandsregionen är Sveriges största offentliga arbetsgivare med ambitionen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. På Koncernkontoret arbetar vi dagligen med att göra skillnad för patienter, medarbetare, besökare och invånare.
Vi utvecklar och förvaltar digitala lösningar som skapar förutsättningar för vård, service och samhällsnytta i hela Västra Götaland. Nu förstärker vi teamet med en IoT-utvecklare till vår produkt IoTHub - en regional satsning inom IoT och digitala kartor. Här får du vara med och bygga upp IoT-området och utveckla lösningar som används i verksamheten i en av Sveriges största och mest samhällsnära IT-organisationer.
Ditt uppdrag
Som IoT-utvecklare (Systemutvecklare) i IoTHub arbetar du med att konfigurera, vidareutveckla och förvalta vår IoT-plattform. En stor del av uppdraget handlar om tekniskt och administrativt arbete i IoT-plattformen: onboarding av sensorer, hantering av datamodeller, felsökning, konfiguration, roller, rättigheter och säkerhet.
Arbetet är både tekniskt och strukturellt och omfattar bland annat:
Plattform & förvaltning
Onboarding av sensorer
Hantering av datamodeller och metadata
Roller, behörigheter och säkerhet
Integration & dataflöden
MQTT, API:er och integrationer
Data-transformation och automation
Visualisering i Grafana/Yggio
Utveckling & samverkan
Kod i Python och JavaScript
Samarbete med arkitekter och produktägare
IoT-data i digitala kartor (navigation, positionering)
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss får du vara med och bygga och vidareutveckla IoT-området i en stor, verksamhetsnära organisation där lösningarna används i praktiken. Du får möjlighet att påverka IoT-plattformen, integrationer och digitala kartor samt utvecklas inom IoT, dataflöden och analys i en modern teknisk miljö.
Västra Götalandsregionen erbjuder flexibla arbetsformer utifrån verksamhetens förutsättningar och det finns möjlighet att kombinera arbete från våra kontor och på distans.
För att lyckas i rollen behöver du:
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller kvalifikationer som arbetsgivaren bedömer likvärdiga. Du har erfarenhet av att arbeta med IoT i större eller mer komplexa miljöer.
Du har god förståelse för hur sensorer, dataflöden och IoT-plattformar hänger ihop, och är van att arbeta strukturerat med konfiguration, felsökning, säkerhet och förvaltning.
Du har ett skalbart arbetssätt och erfarenhet av lösningar som ska fungera stabilt över tid i verksamhetskritiska sammanhang.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift, är ett krav.
Meriterande:
Python och/eller JavaScript samt arbete i Linuxmiljö
JSON, API:er, integrationer och MQTT
IoT-plattformar, dataflöden, arkitektur samt sensorer och datainsamling
Förvaltning, felsökning och automatisering av tekniska lösningar
Plattformar och tekniker som Yggio, ChirpStack och Node-RED
Kommunikation, LoRaWAN, RTLS, WiFi, 5G, BLE eller liknande
Arbetserfarenhet från offentlig sektor
Analys, prediktion och AI
Som person är du nyfiken och lösningsorienterad, trivs med att arbeta tillsammans med andra och delar gärna med dig av din kunskap genom tydlig kommunikation. Du har också förmåga att omsätta teknik till fungerande lösningar i verksamheten och är bekväm med att prova nya arbetssätt och tekniker vid behov.
Det är viktigt för oss att du kan arbeta utifrån vår värdegrund:
Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.
Vi lyssnar in. Vi lyssnar av.
Feedback bidrar till vår utveckling.
Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas.
Som en av Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda rätt person goda karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Vi eftersträvar jämlikhet för alla medarbetare, att de trivs på arbetsplatsen och värnar om en god balans mellan arbetsliv och privatliv.
Läs mer om vår verksamhet här: http://www.vgregion.se/om-vgr/
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Bergslagsgatan 2
)
405 44 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg Kontakt
Akademikerförbundet SSR, SACO: Git Olofsson git.olofsson@vgregion.se 0722-063558 Jobbnummer
9851731