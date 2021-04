iOS-utvecklare - Säkerhetspolisen - Datajobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen / Datajobb / Stockholm2021-04-15Tycker du att det är roligt att utveckla användarvänliga mobilappar och uppskattar ett arbetsteam där ni litar på varandras kompetens och hjälps åt att lösa problem? Då kan rollen som iOS-utvecklare vara något för dig.Ort: StockholmSista dag att ansöka är 2021-04-26Säkerhetspolisen arbetar med att förebygga och avslöja brott mot Sveriges säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen. Våra motståndare följer inte regler eller givna mönster. Därför tar vi ingenting för givet och förväntar oss det bästa från varandra, varje dag. För att alltid kunna ligga steget före förstärker vi oss nu inom IT och teknik.Ditt uppdragTill rollen som iOS-utvecklare söker vi både dig med flera års erfarenhet av iOS-utveckling och dig som precis påbörjat din yrkesbana inom området. Du kommer till ett team med kompetenta och engagerade kollegor som arbetar nära varandra, där alla kompetenser behövs och där vi lär av varandra.Du kommer vara delaktig i hela livscykelhanteringen, från design till förvaltning av etablerade appar, vilket gör att det finns stor möjlighet att vara med och påverka och driva arbetet framåt. Tillsammans med kollegor i ett av våra agila team arbetar du med att utveckla appar i iOS-miljö och omsätter på det sättet verksamhetens behov och krav till användbara lösningar. Du kommer också vara delaktig i felsökning, problemhantering och prestandaoptimering och arbeta nära andra tekniker i deploymentprocessen.Vi är noga med balansen mellan arbete och fritid, då vi vet att det är då som vi fungerar som bäst på arbetet. Tillsammans hittar vi en balans mellan verksamheten och dina personliga behov, vilket gör att vi är bra på att stötta och ta hand om varandra.Arbetet utgår huvudsakligen från huvudkontoret i Stockholm, men det kommer även finnas möjligheter för dig att utföra en del av arbetet på distans.Din kompetensTill den här rollen söker vi dig som har erfarenhet av iOS-utveckling med Swift och UIKit. Du har tidigare arbetat med olika designarkitekturer så som MVC och MVVM och är kunnig inom Apples ekosystem av appar och verktyg för utveckling. Vi vill också att du har erfarenhet av Appstore-publicering, REST API och GIT. Du skapar testbar kod så som enhetstester, integrationstester och UI-tester. Därutöver har du erfarenhet av att jobba i agila team och vana att arbeta nära UX, design, test och krav samt att förvalta/utveckla appar i produktion.Det är meriterande om du har eftergymnasial utbildning inom IT/teknik och kunskap inom programmeringsspråk som Objective-C och JavaScript. För att trivas i rollen tycker du det är roligt att arbeta med UI/UX-design.Vi värdesätter även om du har erfarenhet inom något eller flera av följande områden:Continuous Integration/Continuous Deployment och Test Driven DevelopmentSwiftUI och Combine-ramverketAnvändning av Swift på serversidan (Linux)Enterprise-applikationerArbete enligt ScrumDina egenskaperVi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är en självgående lagspelare som uppskattar att arbeta tillsammans med andra. Som person är du driven och följer hela tiden utvecklingen inom ditt kompetensområde för att fortsätta utvecklas i din roll. Du behöver också vara säkerhetsmedveten och förstå vikten av att utveckla säkra applikationer.AnställningsvillkorTillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning.Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning vid Säkerhetspolisen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för anställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.2021-04-15Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att ringa rekryterande chef, tfn 010-568 81 67. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.Ansökan sker via vår hemsida www.sakerhetspolisen.se. Ansökan ska ha kommit in senast den 2021-04-26.Sista dag att ansöka är 2021-04-26SäkerhetspolisenBolstomtavägen 217169 Solna5694358