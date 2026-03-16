Investor Relations till Connect Väst, Göteborg
Jerrie AB / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Göteborg
2026-03-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jerrie AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Connect Väst är en del av Connect Sverige och arbetar för att stärka tillväxtbolag genom att koppla samman startups med investerare, styrelsekompetens och affärsnätverk. Vi verkar i skärningspunkten mellan kapital, entreprenörskap och tillväxt - med målet att fler bolag ska kunna skala hållbart.Nu söker vi en vikarie inom Investor Relations som tar ett tydligt ansvar för relationen till vårt investerarnätverk och för genomförandet av investerar- och bolagsrelaterade aktiviteter.
Om rollenRollen som Investor Relations är både relationsdriven och operativ. Du ansvarar för att driva investerarnätverket framåt enligt plan, säkerställa hög kvalitet i möten och aktiviteter samt bidra till att bolag och investerare möts på rätt sätt, vid rätt tillfälle. Du arbetar nära både investerare, entreprenörer och kollegor inom Connect och blir en nyckelperson i genomförandet av våra program och event. Rollen innebär en kombination av planering, koordinering och genomförande, där du både driver aktiviteter framåt och samtidigt utvecklar långsiktiga relationer i nätverket.
AnsvarsområdenDu ansvarar för att driva, utveckla och hålla igång Connect Västs investerarnätverk. I rollen planerar och genomför du olika typer av aktiviteter och mötesformat, bland annat:
Crash courses
Syndikeringstillfällen
Investerarutbildningar
Pitchevent
Work shop med startups
Du koordinerar investerare, bolag och innehåll inför aktiviteterna och bidrar aktivt till relationsbyggande samt en långsiktig dialog med investerare i nätverket. I arbetet med startups ingår att hålla och facilitera workshops samt att pitchträna bolag inför möten med investerare. Du arbetar också med uppföljning och rapportering av aktiviteter och resultat, för att säkerställa kvalitet och utveckling i våra program.
Vem vi sökerVi söker dig som är trygg i sammanhang där kapital, tillväxt och människor möts. Du är strukturerad, självgående och van att ta ansvar för helheten i projekt och aktiviteter. Du har erfarenhet av att planera och genomföra event, utbildningar eller program och känner dig bekväm i rollen som facilitator - oavsett om det gäller workshops, gruppdiskussioner eller pitchträning. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska. Har du dessutom förståelse för startup-, scaleup- eller investerarmiljöer är det mycket meriterande.
Vi erbjuderHos oss får du ett strategiskt och operativt vikariat i hjärtat av Västsveriges innovationssystem. Du får möjlighet att arbeta nära både investerare och snabbväxande bolag och bidra till att skapa värdefulla möten mellan kapital och entreprenörskap. Vi erbjuder en flexibel arbetsplats med möjlighet att kombinera kontor i Göteborg och distansarbete, samt ett engagerat team med starkt nätverk och hög kompetens.
Din ansökanHar du frågor om rollen är du välkommen att kontakta Marcus Nordanstad, Verksamhetschef på Connect Väst, 0739 - 603258 eller via mail till marcus.nordanstad@connectsverige.se
Vi jobbar löpande med urval så tveka inte att skicka in din ansökan via Jerrie Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jerrie 2857". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556881-2571)
Östra Hamngatan 16 (visa karta
)
411 09 GÖTEBORG Arbetsplats
Connect Väst Kontakt
Rekrytering av specialister
Jerrie AB infomail@jerrie.se 031-303 30 50 Jobbnummer
9800944