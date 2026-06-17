Investeringsstrateg
Sigtuna kommun, Ekonomi- och styrningskontoret / Controllerjobb / Sigtuna Visa alla controllerjobb i Sigtuna
2026-06-17
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Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en prestigelös och nytänkande kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Kontoret för ekonomi och styrning har en samordnande roll och ger stöd till hela kommunen inom ekonomi, planering och uppföljning. Ansvarsområdet omfattar bland annat budget, redovisning, finansiering, investeringar och ekonomiadministration, samt inköp, upphandling, kansli- och ärendehantering och lokalstrategiska frågor. Kontoret samordnar även verksamhetsplanering, uppföljning, statistik, kvalitet och analys samt driver kommunens arbete för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Rollen som investeringsstrateg är placerad på enheten för ekonomisk planering och uppföljning. Enheten består av tolv medarbetare med roller som projektcontroller, nämndcontroller, fastighetscontroller, kommuncontroller och ekonomistrateg. Du rapporterar till budgetchef.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Som investeringsstrateg har du kommunövergripande samordnings- och utvecklingsansvar för investeringsprocessen och den långsiktiga investeringsplaneringen. Du samordnar investeringsbehov i mål- och budgetprocessen och leder investeringsnätverk inom kommunen. Du driver utvecklingsarbetet i kommunkoncernens investeringsprocesser och dokumenterar och utvecklar investerings- och exploateringsprocesser och ger ekonomiskt stöd vid beredning av politiska uppdrag rörande fastighetsfrågor och lokalförsörjningsplaner. Du har ett nära samarbete med redovisningsenheten.
Dina kontaktytor är breda och rollen ställer krav på god samarbetsförmåga samt förmåga att anpassa kommunikationen till olika målgrupper, såväl internt inom tjänstemannaorganisationen som i kontakt med förtroendevalda politiker.
Dina arbetsuppgifter omfattar också:
• Stöd i uppföljning av pågående investerings- och exploateringsprojekt
• Stöd och bollplank i tidiga skeden inför viktiga beslut med hänsyn till projektupplägg och ekonomistyrning
• Genomföra ekonomiska riskbedömningar och stöd i framtagande av projektkalkyler
• Säkerställa att beslut i projekt följer delegationsordning och kommunens projektmodell
• Ansvara för månadsavstämning av ett mindre antal strategiskt viktiga projekt
• Ansvara för samlad rapportering av kommunens samtliga investeringsportföljer
• Aktivt deltagande i styrgrupper samt föredragande vid politiska sammanträden
• Stöd vid framtagande av underlag för anbudsförfrågningar
• Stödja chefer och projektledare i beredning av projektärenden till styrgrupp
• Delaktig i utvecklingsarbete inom investerings- och exploateringsredovisning
• Specialistuppdrag utöver ovan kan tillkomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskoleutbildning inom ekonomi eller annan utbildning/yrkeserfarenhet som bedöms likvärdig
• Flerårig yrkeserfarenhet från kommunal verksamhet inom ekonomiområdet
• Sakkunskap inom investeringsredovisning och ekonomistyrning
• Förmåga att sammanställa, analysera och presentera data
• Förmåga att leda kollegor och projekt
• Erfarenhet av kvalificerat arbete med investerings- och exploateringsfrågor
• Dokumenterad erfarenhet av förändrings- och förbättringsarbete är meriterande
• Erfarenhet av processutveckling och digitala verktyg är meriterande
Som person är du strukturerad och har förmåga att planera, prioritera och driva arbetet framåt på ett systematiskt sätt. Du är analytisk och trivs med att bearbeta, analysera och omsätta komplex information till välgrundade underlag och rekommendationer.
Du är trygg i din yrkesroll och har förmåga att driva frågor framåt på ett självständigt sätt. Samtidigt har du lätt för att samarbeta med andra och bygga goda relationer, både inom och utanför organisationen. Du uppskattar dialog och samverkan och har en förmåga att skapa förtroende i de sammanhang där du verkar.
Under semesterperioden har vi begränsad möjlighet att besvara frågor om rollen. Vi återkommer gärna och besvarar eventuella frågor från och med den 5 augusti.
Varmt välkommen med din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: September 2026 eller enligt överenskommelse.
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Under rekryteringsprocessen kan tester och arbetsprov förekomma. Dessutom genomförs ekonomisk och juridisk bakgrundskontroll på slutkandidaten som en del i Sigtuna kommuns trygghets- och säkerhetsarbete. Blir du vår slutkandidat kommer du att få mer information och kontrollen görs givetvis med ditt samtycke.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331539". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna Kommun
(org.nr 212000-0225)
Sigtuna kommun, Södergatan 20 (visa karta
)
195 85 MÄRSTA Arbetsplats
Sigtuna kommun, Ekonomi- och styrningskontoret Kontakt
Se kommunens hemsida: www.sigtuna.se
Facklig representant 08-591 260 00 Jobbnummer
9967365