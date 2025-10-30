Investeringsrådgivare
2025-10-30
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
Vill du utvecklas i din roll som rådgivare? Söderberg & Partners Wealth Management växer och söker en investeringsrådgivare till ett framgångsrikt team i Växjö.
Vi söker dig med erfarenhet inom investeringsrådgivning, som har ett stort driv och en vilja att verkligen göra skillnad. Du har stor frihet att styra ditt eget arbete och vi lägger fokus vid det fysiska, personliga mötet med kund.
Vi är ett mindre, drivet team med korta beslutsvägar och med det gemensamma målet att tillsammans skapa de nöjdaste kunderna i Växjö-regionen.
Som rådgivare inom Söderberg & Partners Wealth Management har du tillgång till en gedigen analysavdelning och ett marknadsledande systemstöd. Vi har en stark företagskultur där medarbetarna har höga ambitioner och ett stort engagemang samt intresse för sina respektive arbetsområden. Vi söker dig som sporras av stort eget ansvar, men som också ser till helheten och hjälper dina kollegor som ett lag.
Om Söderberg & Partners Wealth Management
Söderberg & Partners Wealth Management är den del inom Söderberg & Partners som uteslutande fokuserar på kapitalförvaltning. Vi är ett affärsområde som växer och har fortsatt ambitiösa tillväxtplaner. Våra kunder är privatpersoner, ägarledda företag, stiftelser och institutioner. Söderberg & Partners Wealth Management består idag av cirka 450 medarbetare anställda i hela landet inklusive finansiella rådgivare och specialister inom till exempel skatt, familjerätt och entreprenörsservice. Publiceringsdatum2025-10-30Kvalifikationer
- Erfarenhet av kvalificerad rådgivning inom värdepapper
- Swedsec-licens
- Licens för försäkringsförmedling (Insuresec) är meriterande
- Kandidatexamen inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet
- Stor förmåga att skapa och utveckla långsiktiga relationer
- Är affärs- och kundfokuserad och ser en utmaning i att leverera över förväntan till dina kunder
- Har stort eget driv och vill satsa på att växa och utvecklas tillsammans med oss
Vi har en stark företagskultur där medarbetarna har höga ambitioner och ett stort engagemang och intresse för sina respektive arbetsområden. Våra värderingar är viktiga och något vi lever efter i vardagen. Är du driven, hjälpsam, ansvarsfull och modig ser vi gärna att du söker dig till oss.
Välkommen med din ansökan!
Tillträde: Efter överenskommelse
Placering: Växjö, Storgatan 26
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Kontaktperson: Sebastian Tirsén, sebastian.tirsen@soderbergpartners.se
Söderberg & Partners grundades 2004 av nio entreprenöriella analytiker och är idag en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.
Vi bedriver verksamhet inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. Vi har valt, som första företag i svenskt näringsliv, att klimatkompensera våra medarbetare, både i arbetet och på fritiden.
Vi har en stark företagskultur där medarbetarna har höga ambitioner och ett stort engagemang. Organisationen är kreativ och dynamisk med korta beslutsvägar och stort utrymme för egna idéer vilket skapar en inspirerande miljö där du har möjlighet att utvecklas snabbt.
Vi premierar medarbetare som sporras av stort eget ansvar och som har drivkraft att kontinuerligt utvecklas och föra sina arbetsuppgifter framåt. Vi är måna om att hjälpa varandra, men även att ha mod att testa nya vägar.
Mångfald och likabehandling är viktigt för oss, både när det gäller våra medarbetare och de som söker jobb hos oss. Vi uppmuntrar olikheter och är övertygade om att medarbetare med olika erfarenheter, kompetenser och referensramar hjälper oss att växa och utvecklas.
Vår resa har bara börjat och vi söker ständigt efter begåvade och kompetenta medarbetare med en stark vilja att nå framgång. Vill du vara med och bygga vår framtid? Ersättning
