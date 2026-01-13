Investeringsprojektledare Produktionsteknik
2026-01-13
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en investeringsprojektledare som leder och samordnar investeringar kopplade till produktionsförmågor och produktionsanläggningar inom tillverkande industri. Du arbetar nära produktionsteknik, inköp och controlling och ansvarar för att driva projekt från tidig planering och beslutsunderlag till implementering och driftsättning. Rollen innebär att du leder en projektgrupp med erfarna specialister som tar fram behovsbild, kravspecifikationer och underlag för upphandling.
Uppdraget omfattar investeringar i produktionsutrustning och anläggningar med koppling till fartygsproduktion, med inriktning mot plåtproduktion (exempelvis svets, skärning, plåtformning, bearbetning och ytbehandling).
ArbetsuppgifterLeda och följa upp investeringsprojekt mot tidplan och budget
Leda, fördela och samordna arbetet inom projektgruppen
Sammanställa och samordna investeringsunderlag inför investeringsgodkännande
Planera, leda och koordinera implementering och driftsättning av utrustning och produktionsförmågor
Samarbeta med produktionstekniker, inköpare och controllers i projektets olika faser
KravErfarenhet av större och medelstora investeringsprojekt
Erfarenhet från tillverkande industri
Förmåga att leda och samordna arbete i projektteam
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av investeringar i produktionsanläggningar och produktionsutrustning inom fartygsproduktion med inriktning mot plåtproduktion
Erfarenhet av produktionstekniskt arbete
Erfarenhet av affärssystem såsom Aveva ERM och HansaSå ansöker du
