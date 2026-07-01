Investeringsledare - Stockholm
Fortifikationsverket / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-07-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fortifikationsverket i Stockholm
, Solna
, Botkyrka
, Ekerö
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Fortifikationsverket söker en investeringsledare till Stockholm. Som investeringsledare på projektavdelningen arbetar du med ekonomistyrning, uppföljning och rapportering av våra investeringsprojekt. Vill du arbeta i hjärtat av Sveriges totalförsvar – där teknik, säkerhet och samhällsuppdrag möts? Läs vidare och se om det är dig vi behöver!
Var med och lägg grunden för Sveriges försvar
I en orolig värld har vi ett tydligt fokus: att bygga Sveriges försvarsförmåga från grunden. Fortifikationsverket är en statlig myndighet med uppdrag att förse försvarsnära myndigheter med säkra fastigheter. Vi äger och förvaltar vårt unika och breda fastighetsbestånd som finns över hela Sverige, samt bygger nytt när våra hyresgäster behöver.
Projektenheten ansvarar för genomförande av bygg- och anläggningsprojekt med projektledare som leder och samordnar arbetet i byggprocessen från tidigt skede till överlämnande till förvaltning och kund.
Som investeringsledare kommer du ha en viktig funktion i din projektenhet och du kommer arbeta nära enhetschefen, projektledarna samt andra stödfunktioner inom myndigheten. Rollen innebär utöver att säkerställa god ekonomisk styrning och uppföljning, fungerar som ett stöd till verksamheten. Genom ett serviceinriktat arbetssätt bidrar du med rådgivning och vägledning för att skapa förutsättningar för välgrundade beslut och framgångsrika projekt. Rollen innebär även att du kommer ha ett nära samarbete och erfarenhetsutbyte med övriga investeringsledare inom myndigheten. Tjänsten innebär resor inom Sverige då Fortifikationsverket bedriver verksamhet i hela Sverige.
Arbetsuppgifter som investeringsledare:
Stödja projektens budget- och prognosarbete i nära samarbete med projektledare samt bedöma rimlighet avseende projektens tidplaner, budgetar och prognoser.
Ansvara för planering, samordning, uppföljning och rapportering inom enheten samt stödja enhetschef och projektledare med analyser och uppföljning av projektportföljen.
Granska och sammanställa underlag för investeringsbeslut samt stödja investeringsprojektens tidiga skeden.
Leda framtagande, analys och sammanställning av prognoser inom enheten samt säkerställa att processer, gemensamma arbetssätt och rutiner följs.Publiceringsdatum2026-07-01Kvalifikationer
Vi söker dig som har
Universitets- eller högskoleutbildning med en inriktning inom ekonomi, fastighetsförvaltning eller bygg.
Flera års erfarenhet av arbete med budget, utredningar och rapportering, främst kopplat till projekt inom bygg och förvaltning, med fokus på kostnader, kvalitet och tidplaner.
Flerårig vana att arbeta med IT-systemstöd.
God administrativ förmåga.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Körkort klass B.
Det är meriterande om du har
Vidareutbildning inom byggrelaterade områden.
Kunskap inom fastighets- och entreprenadjuridik.
Kunskap om Försvarsmaktens verksamhet.
Erfarenhet av byggstyrning.
Erfarenhet av fortifikatorisk verksamhet, främst inom bygg och förvaltning.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet och ditt engagemang. För rollen kommer det krävas att du är samarbetsorienterad och på ett prestigelöst sätt sträva mot det gemensamma målet. Du är strukturerad, analytisk och har förmågan att hantera stress på ett konstruktivt sätt.
Eftersom rollen innebär många kontaktytor behöver du vara serviceinriktad och ha ett starkt kundfokus. Du har förmåga att skapa förtroendefulla relationer och att balansera verksamhetens behov. Vi ser även att du arbetar affärsmässigt, med förståelse för verksamhetens och kundens perspektiv, och bidrar med lösningsorienterade och väl avvägda rekommendationer. Vi behöver dig som har högt säkerhetsmedvetande med hög integritet och gott omdöme och en uttalad drivkraft att vara med och skydda Sveriges säkerhet.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Stockholm. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV senast den 2 augusti 2026. Ditt CV och urvalsfrågorna som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan.https://www.fortifikationsverket.se/jobba-hos-oss/darfor-ska-du-valja-oss
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta rekryterande chef Jenny Evred 010-44 45 713 eller rekryteringsspecialist Rania Svensk, 010-44 45 054. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Under vecka 29–30 har vi begränsad möjlighet att svara på frågor med anledning av semester. Har du en brådskande fråga är du välkommen att kontakta Fortifikationsverkets växel, som hjälper dig vidare till rätt person. tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), https://www.fortifikationsverket.se/
104 25 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fortifikationsverket Jobbnummer
9986213