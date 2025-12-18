Investeringscontroller till ekonomistaben
Ekonomistaben, Nyköping, Katrineholm eller Eskilstuna
Vill du bidra till samhällsnytta och arbeta med ekonomisk styrning i en komplex och meningsfull verksamhet? Vi söker nu en investeringscontroller som vill vara med och säkerställa effektivitet och långsiktighet i regionens investeringar.Publiceringsdatum2025-12-18Om företaget
Region Sörmland är en av Sörmlands största arbetsgivare med jobb inom hälso- och sjukvård, kultur, IT, utbildning, kollektivtrafik och regional utveckling.
Ekonomistaben ansvarar för att förvalta och utveckla regionens ekonomiska processer såsom planering och budgetering, redovisning och uppföljning, finansförvaltning, samt verktyg och system för att säkerställa ekonomisk effektivitet. Tjänsten som investeringscontroller finns inom enheten beslutsstöd som tillhör ekonomistaben. Tjänstens placering kan vara Nyköping, Katrineholm eller Eskilstuna.Arbetsuppgifter
Som investeringscontroller har du en central roll i styrningen av regionens investeringar. Du arbetar nära verksamheter och ledning och ansvarar för att ta fram beslutsunderlag samt följa upp investeringsprojekt ur ett ekonomiskt perspektiv. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete.
Dina arbetsuppgifter blir huvudsakligen:
• Ansvara för regionens investeringsprocess.
• Framtagande och uppföljning av budget, prognos och utfall för investeringar.
• Driva investeringsgrupper på ledningsnivå inom Region Sörmland.
• Ha övergripande koll på investeringsläget och genomföra presentationer för både politik och tjänstemannaledning.
• Ekonomisk analys, uppföljning och rapportering av investeringsprojekt.
• Framtagande och kvalitetssäkring av investeringskalkyler och beslutsunderlag.
• Stöd till chefer i ekonomiska frågor kopplade till investeringar.
Din kompetens
Vi söker dig som har akademisk examen inom ekonomi. Du har erfarenhet av controlling eller ekonomistyrning och har en god förmåga att analysera och presentera ekonomisk information på ett pedagogiskt sätt. Tjänsten kräver mycket goda kunskaper i Excel.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi tror att du är pedagogisk, självgående och positiv. Du kan driva ditt arbete framåt självständigt och tycker att det är naturligt att ingå i grupperingar där du aktivt bidrar med din kompetens och samtidigt lär av andra. Du är ansvarstagande och tycker att det är viktigt att det är kvalitet i dina arbeten. Vi är en enhet med högt i tak och välkomnar nya infallsvinklar!
I och med att enheten är länsövergripande ingår resor i länet i det vardagliga arbetet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Budgetchef Johanna Öjert, 070-666 89 96.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på ekonomistaben!
Skicka din ansökan med löneanspråk, inklusive CV, senast 2026-01-31.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
