Investeringscontroller till ekonomiavdelningen - Uppsala kommun
Uppsala kommun, Stab - Ekonomi / Controllerjobb / Uppsala Visa alla controllerjobb i Uppsala
2025-09-23
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Stab - Ekonomi i Uppsala
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Är du controller med intresse för stadsutveckling och infrastruktur? Vill du arbeta i en verksamhetsnära roll där du arbetar med projektens ekonomiska uppföljning och bidrar till utvecklingen av en av Sveriges snabbast växande städer? Då kan du vara den vi söker!
Vi erbjuder dig en stimulerande och utvecklande roll i hjärtat av stadsutvecklingen med möjlighet att påverka och bidra till samhällsnytta. En arbetsplats med hög kompetens där samarbete och engagemang ligger oss varmt om hjärtat. Vi möjliggör för flexibla arbetstider och distansarbete.
Du ingår i ett område med cirka 20 ekonomer som stödjer stadsbyggnadsförvaltningens olika områden. Vi har tillsammans en bred kompetens av olika redovisningsfrågor och stadsbyggnadsprocessen. Enheten du kommer att tillhöra består i dagsläget utöver den utlysta tjänsten av tre ekonomer samt en controller och har en enhetschef.
Vi sitter i Uppsala kommuns nya stadshus - ett modernt, digitalt och aktivitetsbaserat kontor med stadens bästa pendlarläge, precis vid resecentrum.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Uppsala växer och har höga ambitioner när det gäller stadsutvecklingen. Vi erbjuder dig att tillsammans med kollegor inom ekonomiavdelningen och stadsbyggnadsförvaltningen att bidra till Uppsalas fortsatta utveckling! Detta omfattar utveckling av helt nya stadsdelar, nya stationsområden och kapacitetsstark kollektivtrafik och snabbcykelleder. Vi skapar rum för innovativa bostadsprojekt, för näringslivets utveckling samt för nya evenemangsarenor och samhällsservice. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad för stadens utveckling.
Som investeringscontroller kommer du att arbeta med investeringsportföljen för gator, parker och annan infrastruktur. Du kommer sammanställa, analysera och presentera ekonomisk data. Du kommer att utgöra ett aktivt stöd till chefer och kollegor i ekonomistyrning samt budget- och uppföljningsprocesserna och bistå med sakkunskap inom ekonomistyrning och investeringsfrågor.Publiceringsdatum2025-09-23Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ekonomi. Vi ser att du har erfarenhet av arbete med ekonomisk uppföljning och budgetarbete. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i Excel. Du behöver även ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Som person är du strukturerad och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du förstår ekonomiska samband och de faktorer som leder till en verksamhet med ekonomi i balans. Vidare har du förmåga till helhetssyn och att se frågor i ett större perspektiv. Jobbet passar dig som är analytisk och är bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Towa Widh, enhetschef, 018-727 40 77.
Fackliga företrädare: Akavia, Jonny Eliasson, 018-727 22 12DIK, Erik Boman, 018-727 18 99Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSN-2025-02834". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Stab - Ekonomi Kontakt
Enhetschef
Towa Widh 018-727 40 77 Jobbnummer
9523072