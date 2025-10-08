Inventeringsuppdrag i butik - Karlstad
2025-10-08
Dina arbetsuppgifter
Du kommer ingå i ett team där ni gemensamt har ansvaret för att inventera samtliga artiklar i kundens butik. Detta kräver att du är noggrann då felräkning ger direkta konsekvenser för kunden.
Personliga egenskaper/kvalifikationer
Vi letar efter dig som är noggrann, effektiv och som kan planera din tid på ett strukturerat sätt. Vi ser gärna att du sen tidigare har arbetat med större inventeringar inom sällanköpshandeln eller att du har erfarenhet från andra branscher där inventering sker ofta och regelbundet.
Vår kund verkar inom sällanköpshandeln och vi ser gärna att du är bekväm att arbeta med teknisk utrustning.
För att få arbeta här behöver du ha fyllt 18 år.
Anställningsform/arbetstid
Inventeringen kommer att äga rum:
Plats: Karlstad
Dag: 30/10
Tid: 07:00-16:00
Detta är ett endagsuppdrag med eventuella möjligheter till fler uppdrag hos oss framöver.
Om oss
Storesupport är en del av Job&Talent, en av de snabbast växande aktörerna inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika. Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor.Så ansöker du
Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär nedan. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Är du intresserad?
Urval och intervjuer sker löpande så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Har du några frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen? Då är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Storesupport Bemanning AB
(org.nr 556655-9422), http://storesupport.se/ Arbetsplats
Storesupport Kontakt
Markus markus.gustafsson@jobandtalent.com Jobbnummer
9546444