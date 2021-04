Intresserad av Stockholms media- och säljvärld? - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-06Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Vi söker dig som har mycket driv och ett målinriktat tänk. Gärna en bakgrund och intresse inom träning/sport, en vinnarskalle och tjockt pannben i samband med en dos av ödmjukhet och respekt. Har du dessutom bra utbildning i bagaget är det ett plus. Du ska vara en lagspelare som även har bra balans på egenhand och kan ta eget ansvar.Vi ser gärna att du har en bakgrund och erfarenhet inom försäljning men framförallt ett brinnande intresse för det. Antingen med en ny fot in eller ett steg i ny riktning. Vidare även en vana av att använda telefonen som verktyg, där du har mycket kundkontakt, där både kalla och varma leads är aktuella.Vi söker ständigt nya talanger och önskar därmed att få just Din spontanansökan skickad till oss. Vi sitter alltid med spännande uppdrag, där det är fullt med utmaningar, utveckling och roliga dagar. Det som vi är nischade och bäst inom är media och sälj, besitter du erfarenheter av tjänster som innefattar just det? Då vill vi träffa dig!Du kommer att i någon form arbeta med sälj. Som telefonförsäljare, account manager, mediasäljare eller fältsäljare med mera. Rollerna och möjligheterna är många! Vi söker högt som lågt, det vill säga, är du i början av din karriär och vill klättra? Eller har du precis nya mål i sikte efter olika roller och erfarenheter? Har du nu insett vad det är du brinner för? Varmt välkommen att träffa oss för att se vilken riktning resan ska ta!2021-04-06I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-20Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5672031