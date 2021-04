Intresserad Av Rymden? Vi Söker En Eltekniker Till Ruag Space! - Skill Rekrytering & Bemanning AB - Elkraftsjobb i Linköping

Skill Rekrytering & Bemanning AB / Elkraftsjobb / Linköping2021-04-092021-04-09RUAG Space förser satellitbyggare och raketoperatörer i hela världen med kvalificerad utrustning. På produktenheten för mekaniska system i Linköping arbetar cirka 120 personer med utveckling och tillverkning av separationssystem för bärraketer, bärande strukturer för satelliter och styrsystem för sondraketer.OneWeb är ett revolutionerande projekt där RUAG Space är delaktiga i att förse världen med internetuppkoppling. Under de kommande åren kommer omkring 900 satelliter att skickas upp i rymden, vilket innebär en av de största satellitkonstellationerna någonsin.Som Eltekniker är ditt huvudsakliga ansvarsområde produktion av kablage med höga kvalitetskrav för de mekaniska produkterna, vilket bland annat innebär lödning, klämning och montering av trådtöjningsgivare etc. Du kommer även vara delaktig i integrering av kablage på adaptrar och dispensrar. Underlagen för arbetet är elscheman, ritningsunderlag och definierade tillverkningsprocedurer. Kravhantering och dokumentation är en viktig del av arbetet. Du arbetar under stort eget ansvar och får vara delaktig i hela projektet.I din roll har du ett dagligt nära samarbete med kollegorna inom övrig produktion, produktionsberedning, kvalitet och test men även över företaget kopplat till de olika projekt som pågår. Du har även viss direktkontakt med RUAG Space internationella kunder.Vi söker dig som har;En utbildningsbakgrund inom teknik och elNågra års erfarenhet av elmontering och arbete med kablageGoda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skriftGoda kunskaper i ritningsläsning och elschemanDet är meriterande att ha erfarenhet av lödning, med fördel av små komponenter.Som person har du ett intresse för produktion och teknik. Du tycker om att se helheten och trivs med ett stort individuellt ansvar. Du brukar beskrivas som flexibel, lojal och engagerad. Arbetsuppgifterna kräver stor noggrannhet och att du som person även är lugn och systematisk. De arbeten du utför kommer senare att befinna sig i rymden, vilket kräver hög kvalitetsmedvetenhet. Vidare har du lätt för att samarbeta med andra och bidrar till en god stämning. Du trivs med att arbeta i projektform i en kundnära organisation där kvalitetskraven är höga.AnsökningsförfarandeUrvalet sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Josefine Bolling via josefine.bolling@skill.se Detta är ett långsiktigt konsultuppdrag med en trygg anställning hos Skill.Skill jobbar med kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Vårt tjänsteutbud består av rekrytering och bemanning och våra kunder finns främst inom industri och IT. Vårt fokus är att matcha talanger med företag i utveckling men även att hitta och skapa framtidens arbetskraft. Vi är ett nav för talanger i olika åldrar, med olika erfarenheter och skills som vill ta nästa steg. A talent hub, helt enkelt.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-09Skill Rekrytering & Bemanning AB5680555