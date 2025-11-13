Intresserad av försäljning? Garantilön + provision.
AquaClean Tech Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-11-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AquaClean Tech Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Ekerö
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Intresserad av försäljning? Garantilön + provision.
Ryktena säger om säljare så är alla lite galna. Är du en person som sticker ut bland mängden och gillar att träffa nya människor? Ansök till oss idag för att ta första steget till att bli säljare.
Vad gör man som säljare?
Din arbetsuppgift kommer vara att besöka kunder på förbokade kundbesök som bokas av vår bokningsavdelning.
Hos en kund demonstrerar du vår produkt Roboclean och visar upp dess funktioner som underlättar städningen för kunden.
Mer detaljerat kommer du att:
• Besöka kunder på förbokade kundbesök
• Demonstrera marknadens bästa städmaskin
• Ha regelbunden kontakt med andra säljare & chefer för att utvecklas som säljare
Den vi söker:
I den här rollen lägger vi stor vikt vid din personlighet och söker därför dig som är social, framåt, tävlingsinriktad och energisk. För att lyckas med arbetet så söker vi dig som är lite galen, spontan, gillar att träffa nya människor och knyta kontakter.
Vi ser gärna att du:
• Har lätt för att sätta mål
• Har viljan att utvecklas i din roll som säljare
• Har lätt för att hantera olika typer av människor
• Har viljan att vilja bli bäst
• Har viljan att klättra i karriärstegen hos oss
De krav vi har hos oss är:
• Kan flytande svenska i både tal och skrift
• har B-körkort
• Har tillgång till egen bil
Vad kan vi erbjuda dig?
• En grundlön på 27450:- vid heltidsjobb
• Alltid betalt för allt man gör, både fast del + provision
• När man börjar hos oss startar vi med en 1-dags utbildning där du får bilda din egen uppfattning om Roboclean samt lära dig försäljning
• Kontinuerlig vidareutbildning inom försäljning för att bli en bättre säljare
• Du jobbar på egen ort där du bor och bestämmer själv hur stort område du vill täcka
• Du lägger ditt eget schema veckovis som gör att du kan anpassa jobbet efter ditt liv
• Tävlingar varje månad för att vinna premier, pengar & resor
SKICKA IN DIN ANSÖKAN IDAG!! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post: rekryteringuppsala@robocleansverige.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AquaClean Tech Sverige AB
(org.nr 556627-7926)
Trunstavägen 37 (visa karta
)
111 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontorsansvarig
Natasha Francis rekryteringuppsala@robocleansverige.se 0767000702 Jobbnummer
9604319