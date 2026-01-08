Intresserad av att arbeta med massage och välbefinnande?
HälsOasen söker nu fler personer som vill arbeta hos oss och som tycker om att möta människor, skapa lugn och bidra till välmående.
Erfarenhet av massage är ett plus, men inget krav - vi erbjuder intern introduktion och handledning för dig som vill lära dig grunderna. Introduktionen sker via vår massagekurs, som ger dig praktiska färdigheter och stöd i arbetet.Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Du kommer att arbeta i en lugn och harmonisk miljö där vi erbjuder avslappningsmassage och stressreducerande behandlingar. Arbetet sker i nära kontakt med kunder och med vägledning från erfarna kollegor.
Vi ser gärna att du:
Tycker om att arbeta med människor
Har ett trevligt och respektfullt bemötande
Är intresserad av hälsa och avslappning
Är nyfiken på att lära dig massagetekniker
Vi erbjuder:
Möjlighet till timanställning
Handledning och praktisk introduktion via massagekurs
Stöd att utvecklas i yrkesrollen
Massagekurs:
För dig som vill fördjupa dig i grunderna hålls kursen under två helger: 17-18 januari. Kursen är obligatorisk som del av introduktionen, men ger dig också värdefulla färdigheter för arbetet hos oss.
Kursavgiften: 3990kr inklusive moms.
Vill du veta mer?
Vid frågor om utbildning eller för att anmäla intresse:
Maila: dania@halsooasen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: dania@halsooasen.se Arbetsgivare Hälsooasen AB
(org.nr 556560-2991)
Logementsvägen 1313 (visa karta
)
281 35 HÄSSLEHOLM Jobbnummer
9672663