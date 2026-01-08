Intresserad av att arbeta med massage och välbefinnande?

Hälsooasen AB / Hälsojobb / Hässleholm
2026-01-08


Visa alla jobb hos Hälsooasen AB i Hässleholm

HälsOasen söker nu fler personer som vill arbeta hos oss och som tycker om att möta människor, skapa lugn och bidra till välmående.

Erfarenhet av massage är ett plus, men inget krav - vi erbjuder intern introduktion och handledning för dig som vill lära dig grunderna. Introduktionen sker via vår massagekurs, som ger dig praktiska färdigheter och stöd i arbetet.

Publiceringsdatum
2026-01-08

Om tjänsten
Du kommer att arbeta i en lugn och harmonisk miljö där vi erbjuder avslappningsmassage och stressreducerande behandlingar. Arbetet sker i nära kontakt med kunder och med vägledning från erfarna kollegor.

Vi ser gärna att du:

Tycker om att arbeta med människor

Har ett trevligt och respektfullt bemötande

Är intresserad av hälsa och avslappning

Är nyfiken på att lära dig massagetekniker

Vi erbjuder:

Möjlighet till timanställning

Handledning och praktisk introduktion via massagekurs

Stöd att utvecklas i yrkesrollen

Massagekurs:

För dig som vill fördjupa dig i grunderna hålls kursen under två helger: 17-18 januari. Kursen är obligatorisk som del av introduktionen, men ger dig också värdefulla färdigheter för arbetet hos oss.

Kursavgiften: 3990kr inklusive moms.

Vill du veta mer?

Vid frågor om utbildning eller för att anmäla intresse:

Maila: dania@halsooasen.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: dania@halsooasen.se

Arbetsgivare
Hälsooasen AB (org.nr 556560-2991)
Logementsvägen 1313 (visa karta)
281 35  HÄSSLEHOLM

Jobbnummer
9672663

