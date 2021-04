Intresseanmälan VT-21, timvikariat inom Förskola, Skola och gymn - Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen - Grundskolelärarjobb i Växjö

Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskolelärarjobb / Växjö2021-04-12Välkommen till utbildningsförvaltningen!Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.2021-04-12Växjö kommun växer och vi tar gärna emot din intresseanmälan för arbete som timvikarie i våra förskolor och skolor.Obs! Detta gäller inte arbete under sommaren.Vi erbjuder dig ett flexibelt arbete där du själv bestämmer när du vill vara tillgänglig för jobb. Vikariatens längd kan variera eftersom det styrs av behovet i våra verksamheter och kan vara mellan en dag upp till två veckor i en sammanhängande period.Att vara timvikarie innebär;Att du ersätter ordinarie personal vid frånvaro.Tillsammans med ordinarie personal möjliggöra för barn och elevers studier och utveckling.Att du blir kontaktad via sms angående korttidsvikariat, vilket innebär att många kontakter sker med kort varsel, ofta samma dag som behovet gäller.Att din arbetstid är enligt överenskommelse utifrån verksamhetens behov.Vi söker i första hand dig som har behörig utbildning men även dig som läser pedagogisk utbildning eller har erfarenhet och intresse för vår verksamhet. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn och unga samt körkort och tillgång till bil då vi har ett stort behov i våra ytterområden.Du har:En fullgjord gymnasieutbildning eller en utbildning som vi bedömer likvärdig.Klarat svenska på grundskolenivå motsvarande SAS-grund och behärskar det svenska språket mycket väl i tal och skrift.Vi vill att du:Har ett positivt förhållningssätt och ett trevligt bemötande.Är engagerad och ansvarstagande.Har lätt att ta egna initiativ och har en god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta på många olika arbetsplatser, samt har lätt för att anpassa dig till nya arbetssätt och rutiner.Vi förväntar oss att du:Med kort varsel kan ta arbete på olika arbetsplatser inom Växjö kommun.Har möjlighet att arbeta minst 50% som timvikarie, undantag om du studerar.Har tillgång till mobil och/eller dator för att aktivt kunna lägga schema i vårt system.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förväntar oss att du som vikarie är en god företrädare för Växjö kommun.Stämmer din kompetens överens med verksamhetens behov och om du uppfyller kraven kommer du att bli kallad till intervju. Urval sker löpande och blir det aktuellt kommer vi kontakta dig för en intervju via mail.I vår verksamhet måste du visa upp ett belastningsregister innan du kan anställas.Obs! - det tar cirka två veckor att få utdraget, så beställ i god tid. Det utdrag du ska beställa är:Arbete inom skola eller förskola (442.5) Länk: https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/registerutdrag-arbeta-inom-skola-forskola/ För att läsa mer om hur det är att vara vikarie i förskola/skola, klicka på länken nedan:ÖVRIGTVäxjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.Varaktighet, arbetstidTimavlönad. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Rekrytering sker löpande. Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-30Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen5685712